Prețul motorinei a atins un maxim istoric în SUA, 5,85 dolari pentru un galon

Prețul motorinei la pompă a atins, vineri, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 5,85 dolari (5 euro), conform datelor de la Asociația Americană a Automobilului (AAA), transmite AFP.

Precedentul record a fost stabilit în luna iunie 2022, când motorina a atins un preț mediu de aproape 5,82 dolari pe galon, la câteva luni după începerea războiului din Ucraina și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, un important producător de petrol.

În acest an, prețurile la energie au crescut vertiginos după ce Statele Unite au lansat un război împotriva Iranului, Teheranul ripostând prin blocarea Strâmtorii Ormuz, o importantă rută maritimă pentru transportul hidrocarburilor.

La benzinăriile americane, prețul benzinei obișnuite a crescut din nou în ultima perioadă, ajungând la o medie de 4,15 dolari pe galon. Acest preț este, deocamdată, sub maximul istoric pentru acest produs, 5,05 dolari per galon, atins tot în 2022, potrivit AA.

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune asupra Executivului de la Washington, cu câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele Donald Trump a făcut din îmbunătățirea puterii de cumpărare una dintre prioritățile sale în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024, pe care le-a și câștigat.

Înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, prețul mediu la nivel național în SUA pentru un galon de motorină era de aproximativ 3,76 dolari, potrivit AAA. Prețurile au crescut rapid pe măsură ce costul țițeiului, principalul ingredient al motorinei, precum și al benzinei, a crescut vertiginos pe fondul întreruperilor lanțurilor de aprovizionare și al reducerilor de producție în Orientul Mijlociu.

Combustibilul mai scump crește facturile pentru companiile din toate sectoarele, unele dintre acestea transferând deja costurile către consumatori sub forma unor taxe suplimentare pentru comenzile online și coletele trimise prin poștă. Iar cumpărătorii ar putea vedea din ce în ce mai multe surprize negative pe rafturile magazinelor, notează AFP.