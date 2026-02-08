Primarul Capitalei: Dezastrul bugetar a început pentru Bucureşti cu ordonanţa-trenuleţ a lui Ciolacu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”elefantul din cameră” este uriaş şi este vorba despre buget, adăugând că ”nu avem bani nici să ieşim din cameră”. El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu, care a luat cotele de impozit pe venit de la municipii.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă nu regretă faptul că a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei.

”Nu regret. Pentru că, deşi am venit cu nişte idei pentru Bucureşti pe care voi încerca din răsputeri să le pun în practică, deşi am venit cu aceste idei, înainte va trebui să fac puţină ordine. Şi sunt efectiv bine intenţionat. Nu am o agendă ascunsă. Aici este puterea mea. Şi sunt la vârsta la care am şi experienţă şi am şi încă energia să fac aceste lucruri. Dacă îmi vor ieşi, bine, dacă nu, chiar dacă o să mă înjure, nu ştiu, 80% din Bucureşti, dar eu peste 15-20 de ani, când voi fi singur cu conştiinţa mea, voi şti că am făcut tot ce ţine de mine ca să pun lucrurile la punct, să le pun în ordine. De aceea am candidat”, a declarat primarul general.

El spus şi ce crede că va putea face în cei doi ani şi jumătate de mandat.

”Pot să fac, să încep anumite lucrări, cum ar fi Dimitriu Pompeiu, cum este Bulevardul Prelungirea Ghencea, să avanseze cât mai mult, anumite linii de tramvaie, adică anumite lucruri se pot face, îmbunătăţirea spaţiului public, pentru că Poliţia Locală deja a început să amendeze pe cei care vandalizează la modul serios, câteva amenajări şi să pun pe o direcţie corectă dezvoltarea urbanistică a oraşului. Asta pot să fac. Dar proiectele efective vor veni după 2-3 ani”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a subliniat că marea problemă a Bucureştiului o reprezintă bugetul.

”Elefantul din cameră este altul. Şi este uriaş. Bugetul. Nu că n-avem bani, n-avem nici măcar să ieşim pe uşă. Dezastrul bugetar a început pentru Bucureşti cu Ordonanţa-trenuleţ din 2023 a Guvernului Ciolacu. De ce? Pentru că a luat de la municipii, cotele de IV, impozitul pe venit, adică pe pensii, jocuri de noroc şi încă două, trei categorii care reprezentau un procent bun din banii Bucureştiului. După care, acelaşi guvern Ciolacu a venit cu o taxă de solidaritate, să dea banii mai mult de la oraşele mai mari către zonele rurale şi am luat 14%. Acest lucru nu s-a văzut imediat, dar acum începe să se vadă, s-a mai luat un procent din bugetul Bucureştiului s-a dus la Consiliul Judeţean Ilfov, prima oară 3%, după aceea 1,5% şi acest lucru nu a început să se vadă imediat, dar acum, pentru că nu avem buget noi primim 1/12 din execuţia bugetară din banii pe care i-am cheltuit anul trecut”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a adăugat că dacă în fiecare an Primăria Capitalei avea între 450 şi 550 de milioane, a început acest an cu 317 milioane de lei şi această sumă va fi şi în februarie, şi în martie, precizând că se întrevede incapacitatea de plată.

Ciucu a menţionat că este nevoit să facă nişte reforme şi să taie cheltuieli.

”În acest context eu sunt nevoit să-mi asum nişte tăieri de cheltuieli şi nişte reforme, nişte comasări de instituţii da, sunt nevoit să fac şi eu ceva. Începând cu Primăria Capitalei. De aceea am chemat şi managementul STB să vină cu un plan de eficientizare a activităţii lor. Eu sunt dispus să fac cu costuri politice tot ce ţine de mine ca să echilibrez bugetar acest oraş. Dar nu va fi suficient. Mare, mare atenţie, nu va fi suficient, pentru că avem datorii care vin din urmă peste noi, datoria publică din împrumuturi, datorii din litigii pierdute în instanţă, 20 de milioane în fiecare lună spre sfârşitul anului, mergem peste 200 de milioane”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a menţionat că din aceste litigii pierdute în instanţă 18 milioane reprezintă numai cazul Costanda.

”18 milioane înseamnă numai cazul Costanda. Salarile foarte mari, nu foarte mari, foarte multe că nu sunt foarte mari deloc, undeva la 73 de milioane pe care trebuie să le plătim. Subvenţia STB, apropo de creşterea biletului. Ok, am înţeles, nu-l creştem acum întâi, hai să începem cu restructurarea. Hai să facem restructurarea. Subvenţia STB este undeva la 100 şi ceva de milioane în fiecare lună. Subvenţia Termoenergetica 100 şi ceva de milioane în fiecare lună. Deja apropo luna februarie 317 milioane, am trecut de mult de cele 317 milioane pe care le avem. Reeşalonarea la STB. Pentru că nu s-au plătit datorile la stat şi STB este dator la ANAF, deci tot la stat, 31 de milioane în fiecare lună, plăţi sociale pe care nu le plătim şi îmi pare rău de oamenii aceia, sincer, dar nu sunt bani, votate de către Gabriela Firea, aşa zisele stimulente pentru oamenii care au, şi aici sunt, îi înţeleg perfect, diferite grade de handicap”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a menţionat că dacă ar creşte taxele, atunci sumele s-ar duce la primăriile de sector.

”Primarul general are flexibilitate zero ca fiscalitate. Zice că şi Ciucu ar începe să crească nu ştiu taxe şi impozite. Zero. Se duc toate la primăriile de sector”, a mai transmis Ciprian Ciucu.