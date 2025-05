Primăvara Gastronomică: o cină la șase mâini organizată de Chef Marco Favino, alături de Chef Oana Coantă și Maestro Pizzaiolo Giovanni Santarpia

Pe 10 mai, la Lux Garden Hotel & Resort din Azuga, gastronomia devine emoție, memorie și dialog cultural. Evenimentul „Primăvara Gastronomică” aduce împreună trei chefi remarcabili – Marco Favino, Giovanni Santarpia și Oana Coantă – într-o cină la șase mâini care celebrează începutul sezonului cald printr-o reinterpretare contemporană a gastronomiei nostalgice.

Sub patronajul Confindustria România, Confhospitality și Accademia della Cucina Italiana – Delegația București, această ediție de debut propune o explorare a gusturilor de acasă, redescoperite și reimaginate prin tehnici rafinate, ingrediente locale și sensibilitate gastronomică.

Gândit și coordonat de Marco Favino, Executive Chef al Lux Garden Hotel & Resort și creator al unora dintre cele mai apreciate experiențe culinare din regiune, evenimentul din acest an pune laolaltă ingrediente, rețete și povești din două culturi bogate, într-un meniu care își propune să încânte, să surprindă și să aducă împreună oameni și gusturi. „Ne-am dorit să construim un dialog între două culturi culinare vii și autentice. Este o sărbătoare a tradiției și a gustului, a produselor locale, a simplității ridicate la rang de artă. E despre cum pot coexista, în aceeași seară, o pizza napolitană veritabilă și o tobă de casă cu sos verde de leuștean și capere din leurdă”, afirmă Marco Favino.

O astfel de seară cere nu doar măiestrie tehnică, ci și o profundă înțelegere a valorii emoționale a gastronomiei. De aceea, alături de gazdă se vor afla două nume sonore ale bucătăriei europene, doi chefi ghidați de pasiune pentru cultură și terroir. Oana Coantă, una dintre cele mai apreciate femei-chef din România, este cunoscută pentru rafinamentul cu care readuce în actualitate gusturi tradiționale și pentru activitatea sa de pionierat în cadrul Bistro de l’Arte din Brașov. Este premiată de ghidul Gault&Millau și de numeroase alte organizații de profil. Giovanni Santarpia, recunoscut în Italia drept maestro pizzaiolo, este fondatorul pizzeriei care îi poartă numele, din Florența, inclusă în prestigiosul ghid 50 Top Pizza of the World și în Pizzerie d’Italia realizat de Gambero Rosso. Chef Santarpia este, de asemenea, consultant gastronomic pentru unele dintre cele mai renumite hoteluri din Italia, printre care și prestigiosul Four Seasons Hotel Firenze.

Meniul propus de cei trei chefi reunește ingrediente locale și rețete emblematice într-o călătorie culinară care pornește de la pădurile Carpaților și ajunge până în inima Toscanei.

Conceptul ediției din acest an pornește de la o idee simplă și profundă: o abordare contemporană a gusturilor apropiate sufletului celor trei chefi. Bucătăria de primăvară este adusă la viață prin tehnici fine, ingrediente de sezon și o viziune care respectă terroir-ul, tradițiile locale și emoția autentică a mesei. Rețete cu semnătură românească, cum ar fi balmoșul, se împletesc cu preparate emblematice ale Italiei, într-o călătorie gustativă care pornește de la pădurile Carpaților și ajunge până în inima Toscanei.

În spiritul serilor cu care Lux Garden Hotel & Resorts și-a obișnuit oaspeții, evenimentul debutează la ora 18:00 cu un aperitiv italian servit în aer liber, într-o atmosferă relaxată, ce amintește de terasele din Toscana sau Polignano a Mare. Cei prezenți se vor putea bucura de panini cu stracciatella de Prejmer și ton din Chianti, schiacciata cu dovlecei marinați și brânză de Praid, dar și gustări cu omletă de verdețuri de munte. Aperol, Campari și Crodino completează experiența cu cocktailuri faimoase care se îmbină perfect cu savoarea preparatelor, într-un pairing vibrant, plin de culoare și rafinament.

Cina propriu-zisă începe la ora 19:00 și include cinci feluri alese cu grijă. Printre preparatele reprezentative se numără pizza langoș cu varză călită, smântână și măr brăzat – un omagiu adus gustului românesc în viziune italiană –, precum și panzerotto umplut cu obrăjor de vițel și brânză fondantă Floare de Colț. Meniul este completat de desertul „Ca o pizza dulce”, o creație care încheie seara cu o notă caldă, jucăușă și surprinzătoare.

Toate preparatele sunt însoțite de apele fine dining Acqua Panna și S. Pellegrino.

Primăvara Gastronomică nu este doar o cină festivă, ci o celebrare a gastronomiei, a întâlnirilor autentice și a prieteniei dintre România și Italia. Este un eveniment care vorbește despre respect pentru tradiție, despre pasiune pentru calitate și despre bucuria de a fi împreună la aceeași masă.

Prețul experienței este de 400 lei/persoană, cu tot cu asocierea băuturilor. Locurile sunt limitate. Pentru detalii și rezervări, cei interesați pot contacta departamentul de rezervări, pe adresa [email protected]