Producătorii auto europeni fac concedieri masive, pe fondul tranziției către vehicule electrice și a sporirii concurenței

Valul de concedieri anunțat de producătorii auto importanți din Europa sporește presiunile asupra industriei auto din regiune, deoarece reducerea cererii externe, intensificarea concurenței globale și tranziția costisitoare la vehicule electrice (EV) forțează companiile să se restructureze, se arată într-o analiză a Xinhua.

Cel mai recent exemplu vine de la producătorul auto Volkswagen, care ar urma să renunțe la 50.000 de angajați din Germania până în 2030, care parte a unui plan sever de restructurare.

‘Nivelul este imens’, susține David Bailey, expert la Universitatea din Birmingham, într-un interviu acordat Xinhua, descriind decizia Volkswagen ca o dovadă a ‘furtunii perfect’ cu care se confruntă producătorii auto europeni. El a adăugat că decizia reflectă severitatea dificultăților cu care se confruntă industria auto din regiune.

În Marea Britanie, producătorul de mașini de lux Aston Martin a informat anul acesta că intenționează să concedieze până la 20% din forța sa de muncă, în urma pierderilor înregistrate. Și Jaguar Land Rover (JLR) anunțase de asemenea că va renunța la câteva sute de angajați în Marea Britanie, printr-o schemă de plecări voluntare.

Producătorii auto europeni se confruntă cu multiple presiuni. Cererea pe unele piețe externe s-a redus, încetinind creșterea exporturilor pentru companii care s-au bazat mult timp pe vânzările globale. în același timp, concurența pe segmentul vehiculelor electrice s-a intensificat rapid, apărând noi jucători. În special producătorii auto chinezi au devenit din ce în ce mai competitivi în tehnologia și producerea EV, punând presiune pe mărcile europene, atât pe plan extern, cât și în Europa.

Tensiunile comerciale sunt de asemenea un motiv de incertitudine, taxele vamale americane complicând exporturile producătorilor auto din Europa care vând în Statele Unite.

Între timp, tranziția la mobilitatea electrică forțează producătorii auto să investească masiv în noi sisteme de producție, să dezvolte electric platforme EV, baterii și tehnologii digitale. Dar tranziția EV transformă de asemenea modul în care sunt fabricate vehiculele.

‘Vehicule electrice au mult mai puține componente, ceea ce inevitabil duce la mai puțini angajați necesari pentru fabricarea lor și pentru lanțul de aprovizionare’, a explicat Bailey.

În pofida valului de concedieri, sectorul auto rămâne unul din stâlpii industriei europene. În sectorul auto european sunt 13,6 milioane de angajați, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto, arată datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Bailey se așteaptă ca în viitor producătorii auto europeni să fie nevoiți să-și ajusteze structura de costuri și să accelereze inovarea tehnologică pentru a rămâne competitivi într-o piață dinamică globală.

Pe ansamblul anului trecut, numărul de autoturisme noi înmatriculate în piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 1,8%, la 10,82 milioane de autoturisme. Cota de piață a mașinilor complet electrice în UE s-a situat anul trecut la 17,4%, de la 13,6% în 2024. Cota de piață combinată a mașinilor alimentate pe benzină și motorină în UE a scăzut la 35,5% anul trecut, de la 45,2% în 2024, conform datelor ACEA