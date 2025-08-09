Producătorii auto germani așteaptă clarificarea situației mașinilor în acordul comercial UE-SUA

Recentul acord comerciale dintre UE și SUA i-a lăsat ”în ceață” pe producătorii auto germani, a avertizat joi Federația constructorilor germani de automobile (VDA), transmit Reuters și DPA.

”Acordul dintre UE și SUA nu a adus încă claritate sau o îmbunătățire pentru industria auto germană”, a afirmat Hildegard Muller, președintele VDA.

Acordul prevede taxe vamale de bază de 15% la majoritatea mărfurilor importate de SUA din UE. Totuși, o taxă vamală de 27,5% va continua să fie aplicată mașinilor și componentelor auto, ceea ce reprezintă o povară considerabilă pentru furnizorii și producătorii auto din Germania, a explicat Müller.

Marți, un oficial al Comisiei Europene a declarat că se așteaptă ca taxele vamale în sectorul auto să fie ajustate extrem de curând.

”Este important că acordul promis a fost acum încheiat și că măsurile de sprijin sunt implementate prompt”, susține Muller, cerând Comisiei Europene și Guvernului german să colaboreze pentru realizarea acestui obiectiv.

Inițial, UE a considerat că noile taxe vamale de 15% vor intra în vigoare la 1 august și se vor aplica mașinilor și componentelor auto. Totuși, acestea nu au fost incluse în reglementarea privind implementarea acordului, semnată săptămâna trecută de președintele Donald Trump.