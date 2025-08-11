Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmite Reuters.

Ministerul se așteaptă în 2025 la o producție de vin de 40 – 42,5 milioane hectolitri, în creștere față de un nivel de 36,2 milioane hectolitri realizat anul trecut, și aproape de media din ultimii cinci ani. Un hectolitru este echivalent cu 100 de litri sau aproximativ 133 de sticle standard de vin.

Anunțul vine într-un moment în care cel mai sever incendiu din ultimii 70 de ani afectează departamentul Aude din sud-vestul Franței, inclusiv podgoriile.

Raportul Ministerului Agriculturii arată creșteri importante ale producției de vin în acest an în regiunile Burgundia, Champagne, Charente și Valea Loarei.

‘Totuși, în alte regiuni, cum ar fi Bordeaux, sud-vest și Languedoc-Roussillon, creșterea producției este parțial compensată de o scădere a suprafeței cultivate cu viță de vie, conform planurilor implementate din 2023. În total, vița de vie a fost scoasă din peste 20.000 hectare în aceste regiune.

Franța, cel mai mare producătorul agricol al UE, sprijină viticultorii care reduc suprafața cultivată cu viță de vie în regiunile unde este supraabundență.

Anul trecut, producția de vin pe plan mondial a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii peste 60 de ani, din cauza fenomenelor meteo extreme, în timp ce situația economică și schimbarea obiceiurilor de consum afectează cererea.

Federația Exportatorilor Francezi de Vinuri și Băuturi Spirtoase (FEVS) a avertizat asupra impactului ‘brutal’ al taxelor vamale americane și deprecierii dolarului, care ar putea duce la pierderi de un miliard de euro.

Oficialii FEVS au cerut Franței și Uniunii Europene ‘să continue negocierile’. SUA impun, de la 1 august, taxe vamale de 15% la vinurile și băuturile spirtoase din Uniunea Europeană, după acordul comercial semnat recent. Până acum, Statele Unite au perceput taxe vamale de 10% la vinurile și băuturile spirtoase din blocul comunitar.

‘Impactul taxelor vamale va fi cu atât mai brutal cu cât merge mână în mână cu deprecierea dolarului SUA’, a avertizat Gabriel Picard, președintele FEVS. El a estimat că efectul combinat ‘ar putea duce la o reducere de 25%’ a vânzărilor de vinuri și băuturi spirtoase în Statele Unite, reprezentând o pierdere de un miliard de euro.

Scăderea exporturilor va afecta, de asemenea, 600.000 de locuri de muncă în industria franceză de vinuri și băuturi spirtoase, a adăugat șeful FEVS.