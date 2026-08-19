Producția, exporturile și importurile de înghețată ale UE au crescut în 2025

Uniunea Europeană a produs anul trecut o cantitate de 3,44 miliarde de litri de înghețată, o creștere de 1,9% față de cantitatea de 3,38 miliarde de litri de înghețată produsă în 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Conform acestor date, Germania a rămas principalul producător de înghețată din UE, cu 608 milioane de litri în 2025. Pe locurile următoare se situează Italia (549 milioane de litri), Franța (525 milioane de litri), Spania (457 milioane de litri) și Belgia (274 milioane de litri).

Comparativ cu situația din 2024, toate aceste cinci țări și-au majorat producția de înghețată în 2025: cu 10% în cazul Italiei, 6% în cazul Belgia, 4% în cazul Franței, 2% în cazul Spaniei și cu 0,2% în cazul Germaniei.

Când vine vorba de comerțul cu înghețată, datele Eurostat arată că anul trecut țările UE au exportat 289,8 milioane kilograme de înghețată către țări din afara UE și au importat 77,8 milioane kg. Exporturile au crescut cu 10% (sau 26 milioane kg) față de 2024, în timp ce importurile au crescut cu 12% (sau 8,5 milioane kg).

La fel ca și în anii precedenți, Franța a fost în 2025 cel mai mare exportator de înghețată din UE, exportând 59,1 milioane kg de înghețată către țări din afara UE în 2025. Este vorba de o cantitate echivalentă cu o cincime (20%) din totalul exporturilor de înghețată ale UE. În topul exportatorilor, Franța a fost urmată de Italia (55,2 milioane kg de înghețată; 19% din exporturile de înghețată ale UE), Belgia (34,5 milioane kg; 12%), Germania (29,9 milioane kg; 10%) și Țările de Jos (26,5 milioane kg; 9%).