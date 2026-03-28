Proiect: Fermierii vor putea achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA

Fermierii vor putea achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA, pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență lansat vineri în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit documentului, care prevede instituirea unor măsuri temporare de sprijin pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal, în contextul creșterii accelerate a prețului la motorină în anul 2026, sprijinul se acordă pe parcursul acestui an și vizează un consum standard de 78 litri/ha. De asemenea, acesta se acordă pe baza adeverințelor eliberate de APIA și se adresează fermierilor care depun cereri de plată pe suprafață.

‘Inițiativa vine într-un moment critic pentru agricultura românească, marcat de volatilitatea piețelor internaționale și de creșterea semnificativă a cotațiilor la petrol și produse petroliere, care au generat majorări ale prețului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu impact direct asupra costurilor de producție. Proiectul de act normativ propune o măsură concretă: fermierii vor putea achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal’, se arată într-un comunicat al MADR, remis AGEPRES.

Potrivit sursei citate, măsura este esențială în condițiile în care motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40-59% din costurile unei culturi.

‘În lipsa unei intervenții rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: distorsionarea piețelor agricole; creșterea vulnerabilității financiare a fermierilor; dificultăți în achitarea obligațiilor contractuale; risc de supraîndatorare și încetare a activității; abandonul terenurilor agricole și falimente în lanț. În același timp, dependența României de importurile de țiței amplifică impactul creșterii cotațiilor internaționale asupra pieței interne’, precizează reprezentanții MADR.

Stabilitatea sectorului vegetal este esențială pentru funcționarea întregului lanț agroalimentar, de la producția primară până la procesare și sectorul zootehnic.

‘Așa cum am anunțat, intervenim pentru a proteja fermierii și pentru a menține echilibrul producției agricole într-un context economic dificil. Creșterea prețului la motorină pune presiune directă pe costurile de producție și poate afecta securitatea alimentară a țării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziționa direct de la pompă motorină, fără accize și fără TVA, astfel încât să își poată continua activitatea’, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, citat în comunicat.

Proiectul de act normativ este supus consultării publice, în conformitate cu prevederile privind transparența decizională, urmând să fie analizat și în cadrul structurilor de dialog social ale ministerului.