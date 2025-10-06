Proiectul monedei de 1 dolar cu imaginea lui Trump este „real”, afirmă trezorierul SUA

Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, relatează CNN.

„Nu sunt ştiri false aici”, a postat trezorierul american Brandon Beach pe X, ca răspuns la imaginile monedei de pe X.

„Aceste prime schiţe care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii şi @POTUS sunt reale. Aşteptăm cu nerăbdare să vă împărtăşim mai multe în curând, odată ce blocajul guvernului Statelor Unite va lua sfârşit.”

Imaginile preliminare arată profilul lateral al lui Trump pe faţa monedei, cu inscripţia „Liberty” în partea de sus, „In God we Trust” în partea de jos şi datele 1776 şi 2026. Pe revers se află celebra imagine a lui Trump ridicând pumnul după tentativa de asasinat din Bulter, Pennsylvania, cu cuvintele „FIGHT FIGHT FIGHT” în partea de sus şi un steag american fluturând în spatele capului său.

Nu este clar dacă designul controversat al monedei va fi pus în circulaţie: legea americană interzice afişarea imaginii unui preşedinte în funcţie sau a unui fost preşedinte în viaţă. Un preşedinte poate apărea pe o monedă nu mai devreme de doi ani după moartea sa.

„Nicio monedă emisă în temeiul prezentei subsecţiuni nu poate purta imaginea unui fost sau actual preşedinte în viaţă sau a unui fost preşedinte decedat în perioada de 2 ani de la data decesului respectivului preşedinte”, potrivit codului american care reglementează designul monedelor.

În anticiparea celei de-a 250-a aniversări a Americii, Congresul a adoptat Legea privind reproiectarea monedelor colecţionabile aflate în circulaţie, care permite Trezoreriei SUA să emită monede speciale de 1 dolar pentru a sărbători evenimentul.

Legea prevede că secretarul Trezoreriei poate „emite, în perioada de un an începând cu 1 ianuarie 2026, monede de 1 dolar cu designuri emblematice pentru semicentenarul Statelor Unite”.

Această lege prevede, de asemenea, că „niciun portret sau bust al unei persoane, în viaţă sau decedată, şi niciun portret al unei persoane în viaţă nu poate fi inclus în desenul de pe reversul monedelor specificate”.

Portretul lateral al lui Trump este prezentat pe faţa monedei, nu pe revers, ceea ce pare să ocolească legea. Reversul îl prezintă în continuare pe Trump, dar nu este clar dacă imaginea ar constitui o încălcare a legii. Reversul îl prezintă în continuare pe Trump, dar imaginea lui Butler nu se încadrează în definiţia directă „portret de cap şi umeri sau bust”.

„Niciun portret sau bust al capului şi umerilor unei persoane, vii sau decedate, şi niciun portret al unei persoane vii nu poate fi inclus în designul reversului monedelor specificate”, se menţionează în text.

Deşi Trezoreria confirmă că schiţele cu portretul lui Trump pe ambele feţe sunt legitime, un purtător de cuvânt a subliniat că nu a fost ales încă un design final.

„Deşi încă nu a fost selectat designul final al monedei de 1 dolar pentru a comemora 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, această primă schiţă reflectă bine spiritul durabil al ţării şi democraţiei noastre, chiar şi în faţa unor obstacole imense”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN, adăugând că „aşteaptă cu nerăbdare să împărtăşească mai multe informaţii în curând”.

În cadrul unei conferinţe de presă, secretarul de presă al Casei Albe a fost întrebat dacă Trump a văzut primele imagini ale schiţei monedei cu chipul său.

„Nu sunt sigur dacă a văzut-o, dar sunt sigur că îi va plăcea”, a spus Leavitt.

Singurul preşedinte în viaţă care a apărut pe o monedă a fost Calvin Coolidge în 1926, după cum arată site-ul web al Asociaţiei Numismatice Americane.