Pîslaru: Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o România la Bruxelles pe PNRR

Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o România în fața Comisiei Europene pe Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a afirmat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern.



‘Guvernul Bolojan are o credibilitate mai mare decât cea a guvernelor anterioare care aveau mandate depline și care s-au făcut de râs la Bruxelles sau au mințit. Este vorba de credibilitatea unui ministru în ultimele zece luni, care a condus reforme în PNRR ce au dus la faptul că Cererea de plată 4 este primită curat. Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o România în fața Comisiei Europene pe PNRR, până astăzi. (…) Atunci când România își trimite oameni de stat să negocieze, contează credibilitatea lor personală și lucrurile pe care le au în spate ca fiind livrate la nivel național și european’, a spus Pîslaru.

El a răspuns astfel la o întrebare privind credibilitatea sa ca ministru interimar la Bruxelles la o negociere viitoare cu Celine Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene.

‘Poziția miniștrilor din Guvernul Bolojan nu este poziția de miniștri interimari. (…) Guvernul este interimar. Miniștrii nu sunt interimari. Noi avem puteri depline pe administrarea portofoliilor. Guvernul nu poate da ordonanțe de urgență sau proiecte de legi sau lucruri care aduc politici publice noi. Miniștrii pot gestiona domeniile lor exact așa cum sunt. Legislația care îmi dă puterile pentru a putea negocia PNRR este una foarte clară. Mandatul este deplin și va fi deplin până la numirea următorului guvern’, a explicat Pîslaru.

Comisia Europeană a confirmat validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro din PNRR, a anunțat premierul Ilie Bolojan, după ședința de guvern.

Cererea de plată 4 din PNRR, care a inclus reforme complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea și revizuirea cadrului fiscal, a fost aprobată fără corecții financiare, iar gradul de implementare al PNRR depășește în prezent 60%, a precizat ulterior Dragoș Pîslaru.