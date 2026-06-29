Putin spune că așteaptă sosirea negociatorilor americani odată ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat duminică seară că ‘așteaptă’ sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina, odată ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul, relatează AFP.

‘Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane pe care i-am întâlnit deja la Moscova’, a declarat Putin într-un interviu acordat unui jurnalist rus, publicat de Kremlin.

El a răspuns unei întrebări referitoare la starea relațiilor ruso-americane după summitul G7 din Franța în cursul căruia președintele american Donald Trump a estimat că ‘Rusia ar trebui să încheie un acord’ cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului.

‘Suntem pregătiți să continuăm negocierile și discutarea tuturor detaliilor’, a adăugat liderul de la Kremlin.

Președintele rus a afirmat la începutul lunii iunie că atenția Statelor Unite s-a abătut de la războiul din Ucraina de la începutul conflictului declanșat de Washington împotriva Iranului.

De obicei reticent în a sprijini Kievul, președintele american a estimat în timpul summitului G7 din Franța că Rusia ‘ar trebui să încheie un acord’ și că Washingtonul ar putea reintroduce sancțiunile ridicate. Această poziție a fost interpretată ca o schimbare neașteptată în favoarea Ucrainei.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți, în fața diplomaților străini la Moscova, că Statele Unite ‘par să renunțe la orice pretenție la rolul de mediator imparțial și să urmeze, dimpotrivă, o cale ce constă în intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei’.