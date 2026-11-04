Raiffeisen Bank a finalizat achiziţia Grupului Garanti BBVA România

Raiffeisen Bank anunţă că a finalizat achiziţia Grupului Garanti BBVA România, care cuprinde Garanti Bank SA, compania de leasing financiar Motoractive IFN SA şi firma de leasing operaţional Motoractive Multiservices SRL, după ce au fost obţinute toate aprobările din partea autorităţilor competente.

Până la finalizarea fuziunii legale, Raiffeisen Bank şi Garanti BBVA vor continua să opereze ca bănci separate, integrarea completă fiind estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.

„În urma obţinerii tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, Raiffeisen Bank a finalizat achiziţia a 100% din acţiunile Grupului Garanti BBVA România, care cuprinde Garanti Bank S.A., compania de leasing financiar Motoractive IFN S.A., sub brandul Garanti BBVA Leasing şi compania de leasing operaţional Motoractive Multiservices S.R.L., sub brandul Garanti BBVA Fleet Management, de la subsidiare ale Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).

Tranzacţia fiind acum finalizată, Garanti BBVA România devine parte din Grupul Raiffeisen Bank Internaţional (RBI)”, arată, marţi, Raiffeisen Bank, într-un comunicat de presă transmis la BVB.

Conducerea băncii precizează că finalizarea tranzacţiei marchează începutul unui nou capitol pentru Garanti BBVA România în cadrul Grupului Raiffeisen. În continuare, Garanti BBVA România şi Raiffeisen Bank urmează să fuzioneze, iar până la finalizarea fuziunii legale, Raiffeisen Bank şi Garanti BBVA vor continua să opereze ca bănci separate.

„Garanti BBVA România şi Raiffeisen Bank România vor continua să funcţioneze independent, fiecare bancă desfăşurându-şi activitatea în mod obişnuit. Termenii contractuali existenţi rămân neschimbaţi, iar clienţii nu trebuie să întreprindă nicio acţiune în această etapă. Toate contractele active, pachetele de produse şi serviciile vor continua să se deruleze fără modificări până la finalizarea fuziunii”, se precizează în comunicat.

„Ne bucurăm să urăm bun venit Garanti BBVA România în Grupul RBI. România este o piaţă prioritară pentru noi, cu un potenţial solid de creştere pe termen lung şi un rol important în regiune. Prin reunirea atuurilor demonstrate ale Raiffeisen Bank România şi ale Garanti BBVA România, o bancă de excepţie, cu o echipă de profesionişti şi o bază solidă de clienţi loiali, construim o bancă şi mai puternică şi mai competitivă. Împreună, vom putea sprijini mai mulţi oameni şi mai multe companii, oferindu-le o gamă mai largă de soluţii financiare şi construind o bază solidă pentru o creştere sustenabilă şi eficientă”, a declarat Michael Hollerer, CEO al Raiffeisen Bank Internaţional.

Pe parcursul integrării, continuitatea va fi asigurată la toate nivelurile. Astfel, echipa de conducere a Garanti BBVA România îşi va continua activitatea, contribuind la menţinerea stabilităţii operaţionale, la consecvenţa deciziilor şi la o tranziţie fără dificultăţi pentru clienţi, angajaţi şi parteneri. „Cele două organizaţii vor continua să deservească toate comunităţile de afaceri din România, inclusiv comunitatea turcă, cu aceeaşi dedicare şi aceeaşi înţelegere a nevoilor lor. Totodată, capacitatea de distribuţie va fi consolidată pentru a susţine dezvoltarea viitoare”, susţin oficialii Raiffeisen Bank.

În etapa următoare, atenţia se va concentra asupra pregătirii integrării dintre Garanti BBVA România şi Raiffeisen Bank România. Echipe dedicate din ambele bănci vor colabora pentru a alinia operaţiunile, sistemele, produsele, procesele şi structurile organizaţionale.

În etapa de integrare, Comitetul de Administrare al Garanti BBVA va avea următoarea componenţă: Zdenek Romanek – preşedinte; Alina Rus şi Mircea Busuioceanu – membri; Ebru Ogan Knottnerus şi Ali Temel – membri independenţi.

„Integrarea se va desfăşura etapizat şi cu atenţie, având ca priorităţi continuitatea activităţii şi asigurarea unei experienţe cât mai bune pentru clienţi. Până la finalizarea fuziunii legale şi a procesului ulterior de migrare operaţională, cele două bănci vor continua să funcţioneze separat. Clienţii îşi vor putea utiliza în continuare, la fel ca până acum, produsele, serviciile, conturile, cardurile, aplicaţiile de digital banking şi canalele de contact existente. Orice schimbare care i-ar putea afecta pe clienţi, angajaţi sau partenerii de afaceri va fi comunicată clar şi din timp, alături de termenele relevante şi de eventualele acţiuni necesare. Potrivit planului actual, integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027”, se precizează în document.

Raiffeisen Bank este prezentă de peste 25 de ani în România, unde are aproximativ 2,4 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice