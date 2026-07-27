Raluca Turcan: În loc să contribuie la corectarea proiectul legii salarizării, PSD preferă să îl saboteze politic

Deputata PNL Raluca Turcan susține că PSD preferă să saboteze politic proiectul legii salarizării, în loc să contribuie la corectarea acestui proiect pe care ‘l-a tergiversat ani la rând’.

Fostul ministru al muncii consideră că președintele PSD, Sorin Grindeanu, dă dovadă de ‘o rea-credință greu de imaginat și de lipsa celei mai elementare decențe’, pentru că atacă proiectul ‘îmbunătățit radical față de varianta lăsată în urmă de ultimul ministru PSD’ și după ce acest partid a avut trei miniștri ai muncii care au ratat unul dintre cele mai importante obiective de reformă din PNRR.

‘Orice critică adusă legii salarizării, făcută cu bună-credință și bazată pe aspecte care pot fi îmbunătățite, este binevenită. Dar să fii președintele PSD, după ce partidul tău a avut trei miniștri ai muncii care au ratat unul dintre cele mai importante obiective de reformă din PNRR, punând în pericol fonduri europene nerambursabile de sute de milioane de euro, iar apoi să ataci un proiect de lege îmbunătățit radical față de varianta lăsată în urmă de ultimul ministru PSD, pentru care s-a plătit inclusiv un milion de euro pe consultanță, înseamnă să dai dovadă de o rea-credință greu de imaginat și de lipsa celei mai elementare decențe’, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Potrivit acesteia, ‘premierul Ilie Bolojan încearcă să ducă la bun sfârșit o reformă pe care România și-a asumat-o atât în fața propriilor cetățeni, cât și în fața partenerilor europeni’.

‘În loc să contribuie la corectarea unui proiect pe care propriul partid l-a tergiversat ani la rând, PSD preferă să îl saboteze politic. Mă întreb câți oameni de bună-credință din această țară nu văd că legea salarizării este îmbunătățită de oameni care repară ceea ce alții au lăsat neterminat pentru că au fost preocupați mai degrabă de vânătoarea de voturi, de confortul electoral și politic decât de reforma de care România avea nevoie?’, a afirmat liberala.

Ea a mai susținut că ‘Sorin Grindeanu își dă, zi de zi, examenul neputinței ca lider politic’.

‘Plan după plan se dovedește a fi doar o cacealma, iar promisiune după promisiune se transformă în eșec. Și atunci mă întreb: de ce ar avea respect pentru angajații din sistemul public, când nu a avut respect nici măcar pentru propriii colegi de partid? I-a convins că are soluții pentru guvernare, pentru România și pentru PSD. Rezultatul este același de fiecare dată: un nou rateu. După încă un rateu’, a transmis deputata PNL.

Joi, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul public nu este încă finalizat și ar urma să facă obiectul unor dezbateri într-o altă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, separat de celelalte proiecte de lege aferente unor jaloane din PNRR care urmează să fie discutate săptămâna viitoare în Parlament. El a avertizat că neadoptarea acestuia ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și nu va conduce nici la economii la cheltuielile cu salariile.

Vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii.

‘Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sănătate, cât și pe cel de educație! Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum’, a transmis Grindeanu.