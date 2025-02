Reddit va adăuga un paywall pentru anumite forumuri

Anul acesta, Reddit va introduce o formă de paywall, care va facilita accesul la anumite forumuri doar în urma plăţii unei sume de bani.

Şeful Reddit Steve Huffman a anunţat în urma unei sesiuni AMA (Ask Me Anything) că va începe să testeze un aşa-numit paywall, care va permite accesul la anumite reddit-uri doar celor care plătesc.

Huffman nu a oferit detalii despre modul în care va funcţiona viitorul paywall, limitându-se la a spune că, deocamdată, se lucrează la detalii.

Nu se ştie, în acest moment, nici ce forumuri vor fi vizate şi nici exact cum va fi configurat viitorul paywall – dacă va fi unul general, care va facilita accesul la toate forumurile sau dacă va fi câte un paywall pentru fiecare forum în parte.

Nici care va fi costul impus de platformă sau forma sub care vor fi taxaţi utilizatorii – dacă va fi sau nu un abonament lunar ori anual – nu se ştie deocamdată.

Cert este că Reddit va folosi această schimbare pentru a-şi creşte veniturile, în ciuda reacţiilor negative din parte comunităţii la aceasta şi la alte modificări realizate de companie în ultima vreme.