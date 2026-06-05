Ciucu (PNL): Am asistat la deculpabilizarea PSD; discursul anti-partide este de rău augur

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, primar al municipiului București, a criticat, joi, declarația președintelui Nicușor Dan susținută cu ocazia anunțului desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, afirmând că discursul anti-partide este de ”rău augur”.

Potrivit acestuia, ‘independenții’ sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor.

”Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși criza politică are niște arhitecți cunoscuți. Nu mi se pare corect. Asistăm în continuarea la fetișizarea ‘independenților’. Vă spun din propria-mi experiență: ‘independenții’ sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate. Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că singura soluție în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică.

‘Ce s-a întâmplat până acum și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care o doresc românii – asta înseamnă direcție prooccidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe 2027’, a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni.