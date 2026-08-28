Ministerul Energiei a aprobat proiecte de 290 milioane de euro de eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU ETS

Un număr de șapte proiecte, în valoare de aproximativ 290 de milioane de euro, au fost aprobate pentru investiții derulate prin programul dedicat eficienței energetice în instalații industriale incluse în schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, transmis joi AGERPRES, în cadrul procedurii 11 beneficiari au depus proiecte cu o valoare totală de 384,30 milioane de euro și un ajutor de stat solicitat în cuantum de 165,3 milioane de euro.

‘Proiectele vizează investiții în instalații și echipamente specifice sectorului industrial, precum și în sisteme destinate modernizării și monitorizării echipamentelor și optimizării consumului de energie la nivelul operatorilor economici care intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). În urma procesului de evaluare și selecție, au fost aprobate pentru finanțare 7 proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 290 de milioane de euro. Valoarea ajutorului de stat aprobat este de 108,86 milioane de euro’, menționează reprezentanții ministerului.

Prin implementarea investițiilor finanțate în cadrul acestei măsuri se estimează obținerea unor rezultate semnificative în ceea ce privește eficiența energetică și reducerea emisiilor, respectiv: reducerea cumulată a consumului de energie cu aproximativ 990.000 MWh/an și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 239.000 de tone CO2‚ echivalent/an.

Reprezentanții Ministerului Energiei precizează că, prin această schemă de finanțare, sprijină modernizarea instalațiilor industriale, reducerea consumului de energie și creșterea competitivității operatorilor economici, în paralel cu diminuarea amprentei de carbon a sectorului.