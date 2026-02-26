Retailul intră în era AI. România începe să țină pasul: Cum a redus ESSA un audit de magazin de la 45 la 5 minute

ESSA Group, unul dintre cei mai mari jucători din piața serviciilor de trade marketing și vânzări din țară, fondat de către antreprenorul Eugen Saulea, investește un milion de euro în tehnologie AI bazată pe computer vision. Efectele sunt imediat vizibile: un audit care dura anterior 45 de minute este finalizat acum în cinci, iar volumul de validări manuale a scăzut cu 80%.

Eficiența devine noua monedă în retail

Inteligența artificială a depășit de mult faza experimentelor în retailul global. În piețele mature, tehnologiile de tip computer vision sunt deja utilizate pe scară largă pentru monitorizarea execuției la raft, verificarea promoțiilor și analiza performanței comerciale.

În Europa de Vest și America de Nord, aceste soluții nu mai reprezintă inițiative pilot, ci instrumente operaționale integrate în activitatea curentă. AI-ul susține procese precum auditul la raft, monitorizarea conformității și evaluarea vizibilității produselor.

România urmează aceeași direcție. Ritmul adopției crește, pe fondul nevoii de eficiență și al presiunii tot mai mari asupra bugetelor. În contextul în care deciziile comerciale depind de date precise, diferența dintre raportare și realitatea din magazine devine critică. Astfel, compania ESSA anunță că investește aproximativ 1 milion de euro în implementarea tehnologiei Infilect, integrând AI-ul în procesele de raportare și verificare a activităților din teren.

AI-ul care taie 80% din munca manuală la raft

Pentru ESSA, miza nu a fost simpla digitalizare, ci rezolvarea limitărilor specifice raportării tradiționale. Diferența nu este una semantică. Digitalizarea de formă – mutarea unor procese vechi în format electronic, fără schimbarea modului real de lucru – este un tipar familiar pentru multe companii locale și, de cele mai multe ori, produce mai degrabă cosmetizare decât eficiență. De asemenea, în rețele comerciale extinse, procesele manuale de audit pot produce variații de date, timpi mari de validare și dificultăți în scalarea verificărilor.

Investiția în tehnologia Infilect vine într-o etapă de extindere operațională. ESSA își consolidează prezența în Bulgaria, deschide o filială în Republica Moldova și pregătește, până la finalul primului trimestru din 2026, lansarea unei noi divizii de suport dedicată structurilor de vânzări ale partenerilor.

„Implementarea tehnologiei AI a produs schimbări operaționale vizibile. Mai exact, timpul necesar auditului într-un magazin a scăzut de la aproximativ 45 de minute la 5 minute, iar efortul manual de validare a fost redus cu până la 80%. Datele obținute sunt generate rapid, standardizat și cu un nivel ridicat de acuratețe”, mărturisește Vijay Gabale, co-fondator și CPO Infilect.

Din perspectivă financiară, beneficiile sunt directe. Vizibilitatea reală la raft permite identificarea rapidă a neconformităților, reducerea investițiilor ineficiente și optimizarea bugetelor promoționale. În retail, costul deciziilor bazate pe date incomplete este adesea invizibil, dar constant.

Ce s-a întâmplat la raft în 2025 și de ce contează pentru 2026

Anul 2025 a pus presiune pe întregul ecosistem din retail – furnizori, rețele comerciale și companiile de servicii din teren. „Majorarea TVA din august a schimbat vizibil comportamentul de consum: orientare către produse mai ieftine, coșuri mai mici, decizii de cumpărare mult mai prudente. Efectele s-au văzut direct la raft. Trimestrul patru, în mod tradițional cel mai puternic pentru retail, nu a adus surprize plăcute. Chiar și în perioada sărbătorilor, consumul a rămas sub așteptări”, explică Eugen Saulea.

Impactul s-a propagat în lanț: vânzări mai mici pentru furnizori, ajustări de personal, presiune pe costurile logistice, promoții tot mai agresive și marje tot mai subțiri. Pe termen lung, avertizează Eugen Saulea, această comprimare a profitabilității poate avea efecte mai largi decât pare la prima vedere.

„Marjele reduse ale furnizorilor vor însemna, inevitabil, investiții mai mici în România”, subliniază antreprenorul.

În acest context, lipsa bugetelor din partea partenerilor a rămas una dintre principalele provocări pentru ESSA. Strategia companiei nu a fost reducerea prețurilor, ci creșterea eficienței serviciilor prin digitalizare, astfel încât partenerii să obțină rezultate mai bune cu aceleași resurse.

Pe măsură ce AI devine infrastructură standard în retailul global, distanța dintre piețele care au adoptat deja aceste tehnologii și cele care ezită se traduce direct în competitivitate comercială. Pentru România, fereastra de oportunitate este deschisă. Întrebarea nu mai este dacă această tranziție va avea loc, ci cât de repede.

Fondat în urmă cu două decenii de antreprenorul Eugen Saulea, ESSA Group este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți jucători din piaţa serviciilor de trade marketing şi vânzări din ţară. Printre serviciile din portofoliul companiei se numără: recrutarea şi plasarea de forţă de muncă, BTL şi evenimente, servicii management POSM (materiale comunicare), call center şi merchandising .

În prezent, ESSA oferă servicii în sistem leasing şi outsourcing pentru zeci de clienţi, furnizori şi producători, dar şi pentru marile lanţuri de retail precum Carrefour, Kaufland, Auchan, Metro Cash & Carry, Mega Image.