Rezerva de aur a SUA a atins o valoare de 1.000 miliarde dolari după ce cotația aurului a atins un record

Rezervele de aur ale Trezoreriei SUA au depășit valoarea de 1.000 de miliarde de dolari, de peste 90 de ori mai mult decât valoarea lor contabilă, în condițiile în care metalul prețios a atins luni un nou maxim istoric, transmite Bloomberg.

Cea mai mare rezervă de aur din lume a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, după ce prețurile la aur au crescut luni peste 3.824,50 dolari americani pe uncie, o creștere de 45% de la începutul anului. Valoarea sa oficială, însă, bazată pe prețul de 42,22 dolari americani pe uncie stabilit de Congres în 1973, este fixată la puțin peste 11 miliarde de dolari americani.

Aurul a doborât record după record în acest an, investitorii căutând siguranță în fața turbulențelor cauzate de războaiele comerciale, tensiunile geopolitice și îngrijorările crescânde cu privire la o potențială criză de finanțare a guvernului american. Creșterea a fost alimentată și de intrările fondurilor tranzacționate la bursă și de reluarea reducerilor dobânzilor de către Rezerva Federală americană.

La începutul acestui an, un comentariu al secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a stârnit speculații conform cărora rezerva de aur a guvernului ar fi evaluată la prețul de piață, ceea ce ar genera o creștere neașteptată de sute de miliarde de dolari. Bessent a respins ulterior ipoteza, iar Bloomberg a raportat că ideea nu este luată în considerare serios.

Spre deosebire de majoritatea țărilor, aurul SUA este deținut direct de guvern, nu de banca centrală. În schimb, Fed deține certificate de aur corespunzătoare valorii deținerilor Trezoreriei și creditează guvernul cu dolari în schimb. Aceasta înseamnă că o actualizare a valorii rezervelor în conformitate cu prețurile actuale ar debloca aproximativ 990 de miliarde de dolari americani în vistieria Trezoreriei.

Deși acest lucru ar putea părea tentant în contextul constrângerilor guvernamentale privind plafonul datoriei, ar avea implicații de anvergură pentru sistemul financiar, stimulând lichiditatea și prelungind relaxarea bilanțului Fed.

Totuși, SUA nu ar fi prima țară care face acest lucru. Germania, Italia și Africa de Sud au luat decizia de a-și reevalua rezervele în ultimele decenii, așa cum se menționa într-o notă din august a unui economist de la Rezerva Federală.

Puțin peste jumătate din rezervele de aur ale SUA sunt depozitate într-un seif de lângă baza armatei americane din Fort Knox, Kentucky, unde aurul a fost transferat din New York și Philadelphia în anii 1930, parțial pentru a-l face mai puțin vulnerabil la atacurile militare străine. Restul este împărțit între depozitele din West Point, Denver, și un seif aflat la 24 de metri sub clădirea Fed din Manhattan.

Rezerva de aur a SUA se ridică la aproximativ 261,5 milioane de uncii, conform datelor Trezoreriei.

În februarie, au circulat teorii ale conspirației, încurajate de comentariile președintelui Donald Trump și ale miliardarului Elon Musk, conform cărora aurul deținut în Fort Knox s-ar putea să nu fie de fapt acolo. ‘Vom merge la Fort Knox – legendarul Fort Knox – pentru a ne asigura că aurul este acolo’, a spus Trump la acea vreme. ‘Dacă aurul nu este acolo, vom fi foarte supărați’, a adăugat Trump.