Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut la 63,493 miliarde de euro, la 30 iunie 2026

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la 30 iunie 2026 la nivelul de 63,493 miliarde de euro, în scădere cu 558 milioane de euro față de nivelul de 64,051 miliarde de euro consemnat la 31 mai 2026, potrivit datelor publicate de banca centrală.

În cursul lunii au avut loc intrări de 4,028 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv o tranșă din împrumutul acordat de Comisia Europeană în Planul Național de Redresare și Reziliență -PNRR- în sumă de aproximativ 2,250 miliarde euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

De asemenea, au avut loc ieșiri de 4,586 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,766 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2026 au fost de 75,259 miliarde euro, față de 77,042 miliarde euro la 31 mai 2026.

Plățile scadente în luna iulie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 697 milioane euro.