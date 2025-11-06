Rheinmetall confirmă perspectivele financiare pentru anul fiscal 2025

Consorțiul german de armament Rheinmetall a confirmat joi că estimează ca în anul fiscal 2025 să înregistreze o creștere a vânzărilor consolidate de 25% – 30%, față de nivelul de anul trecut, de 9,751 miliarde de euro, transmit Dow Jones și DPA.

Rheinmetall continuă să se aștepte la o îmbunătățire a rezultatului operațional în acest an și la o marjă operațională de aproximativ 15,5%, de la un nivel de 15,2% înregistrat anul trecut, se arată într-un comunicat al grupului, prezent și în România.

În primele nouă luni din anul fiscal 2025, rezultatul pe acțiune din activitățile continue s-a îmbunătățit la 8,34 euro, de la 7,32 euro în perioada similară din 2024. De asemenea, rezultatul operațional a înregistrat un avans de 18%, la 835 milioane euro, de la 705 milioane euro anul trecut. Dar marja operațională a scăzut la 11,1%, de la 11,3%, în urma cheltuielilor pentru începerea producției la unitatea din Weeze, Dusseldorf, a precizat grupul german.

În primele nouă luni din anul fiscal 2025, vânzările consolidate au crescut cu 20%, la 7,515 miliarde de euro, de la 6,268 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut.

Întârzierile în aprobarea bugetului de apărare al Germaniei au dus la amânarea unor comenzi, care urmau să fie plasate în trimestrul trei din 2025, până la începutul lui 2026.

‘Avem toate motivele să ne așteptăm la rezultate solide în trimestrul patru din 2025, în special în urma programelor majore ale Forțelor Armate Germane’, a afirmat directorul general Armin Papperger. Aceasta a adăugat că firma este bine pregătită pentru viitor datorită angajărilor solide, asigurarea lanțurilor de aprovizionare și creșterii semnificative a capacității de producție, fiind construite 13 noi uzine în Europa, iar cele existente sunt extinse.