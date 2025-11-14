Ministrul Economiei: Sunt discuții cu Rheinmetall, destul de avansate; analizăm condițiile cele mai avantajoase României

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinșilor Vizitatori, că sunt discuții cu compania germană Rheinmetall și ”ne putem aștepta ca Rheinmetall să fie într-o competiție cu toți cei care îndeplinesc condițiile de a livra produsele pe care Armata Română le cere”.

Ministrul a subliniat că sunt analizate toate condițiile comerciale, pentru a le identifica pe cele mai avantajoase pentru România.

”Sunt mai multe situații, sunt unele pentru care avem nevoie de localizare, localizarea presupune costuri un pic mai mari pentru că își mută fabrica aici. Analizăm cât de mari sunt acele costuri adiționale, cât de mult implică industria locală și cam cum arată cifrele finale. Da, sunt discuții cu Rheinmetall, sunt destul de avansate, încercăm să vedem care este cel mai avantajos mod, dacă putem să facem un pachet, dacă Armata Română în prioritățile pe care le are, acestea pot fi livrate și de Rheinmetall și dacă sunt mai multe produse nu le negociem pe fiecare și încercăm să le înglobăm pentru a obține niște condiții financiare mai avantajoase”, a precizat ministrul Radu Miruță.

Oficialul a adăugat că acest lucru se întâmplă cu toate companiile până pe 29 noiembrie.

”După 29 noiembrie, dumneavoastră veți ști public ce va cumpăra Armata Română și nu încă de la cine, ci de la cine potențial. Avem șase luni de zile și a fost o solicitare pe care am făcut-o la Comisia Europeană și a aprobat, astfel încât să ne dea șase luni de zile în care să putem, fără grabă și așezat, să continuăm aceste negocieri. Nu-i suficientă o știre (…) că a mai venit încă o fabrică în România, dacă acea fabrică în România nu are niște condiții avantajoase pentru România, că dacă ne uităm în ultimii ani, am mai văzut știri în urma cărora astăzi tragem de bube”, a spus ministrul.

Întrebat despre unde ar putea Rheinmetall, conform discuțiilor de până acum, să aibă producție, ministrul a precizat că ”deocamdată public este fabrica de la Victoria, unde se fac pulberi, discutăm dacă se poate extinde acea fabrică”.

Ministrul a mai spus că sunt, la acest moment, discuții pentru mașina de luptă a infanteriei, pentru apărare antiaeriană, pentru naval, unde se califică și Rheinmetall și alte companii de pe raza Uniunii Europene.