Rheinmetall: În Șantierul Naval Mangalia vor fi construite atât nave civile, cât și militare

Obiectivul preluării Șantierului Naval Mangalia îl reprezintă dezvoltarea acestuia atât pentru construcțiile navale civile, cât și pentru cele militare, a anunțat luni gigantul german din industria de apărare Rheinmetall, transmite Reuters.

Într-un comunicat dat publicității, Rheinmetall a precizat că, împreună cu compania elvețiană MSC a achiziționat Șantierul Naval Mangalia pentru suma de 138 milioane de euro (155 milioane de dolari), iar șantierul, situat pe coasta Mării Negre, va fi împărțit în sectoare și zone de securitate.

‘Pentru Rheinmetall, Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România. Șantierul este menit să fie folosit ca hub pentru noi proiecte de construcții navale militare. Cu această ocazie, Rheinmetall creează o fundație extinsă pentru viitoare proiecte în Europa de Sud Est și își consolidează poziția pe o piață de importanță strategică’, se arată în comunicatul companiei germane.

Șantierul Naval Mangalia a fost vândut, în data de 9 octombrie, în urma unei licitații, către Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA, a anunțat CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

Potrivit sursei citate, tranzacția creează posibilitatea reluării activității șantierului naval.