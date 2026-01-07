Hyundai Motor Group va introduce roboţi umanoizi în fabrica sa din SUA începând cu 2028

Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut în cadrul Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas, unde Hyundai a prezentat versiunea de producţie a robotului umanoid Atlas, dezvoltat de divizia sa Boston Dynamics.

Grupul a precizat că îşi propune să construiască o unitate capabilă să producă până la 30.000 de roboţi anual până în 2028.

Compania nu a dezvăluit costul roboţilor, dar a subliniat că intenţionează să extindă utilizarea acestora în toate facilităţile sale de producţie, ca parte a strategiei de dezvoltare a aşa-numitului ”physical AI”, sisteme de inteligenţă artificială integrate în echipamente hardware care pot colecta date din lumea reală şi lua decizii autonome.

În primă fază, din 2028, roboţii Atlas vor fi utilizaţi pentru sarcini de secvenţiere a componentelor. Ulterior, pe măsură ce beneficiile privind siguranţa şi calitatea vor fi validate, aria de utilizare va fi extinsă treptat. Până în 2030, Hyundai estimează că roboţii vor putea fi implicaţi în asamblarea componentelor, urmând ca pe termen mai lung să preia sarcini care implică manipularea de greutăţi mari, mişcări repetitive şi operaţiuni complexe în uzinele de producţie.

Roboţii sunt proiectaţi să reducă solicitarea fizică asupra angajaţilor, preluând activităţile cele mai dificile sau riscante, şi să creeze premisele pentru utilizarea lor comercială pe scară largă în mediul industrial. Atlas este dotat cu mâini la scară umană, cu senzori tactili, poate ridica până la 50 de kilograme şi funcţionează autonom într-un interval larg de temperaturi, de la minus 20 până la plus 40 de grade Celsius.

La compania afiliată Kia, sindicatul angajaţilor a cerut anterior crearea unui organism dedicat problemelor de drepturi ale muncii, pe fondul îngrijorărilor legate de extinderea automatizării şi impactul inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă.

Vicepreşedintele Hyundai Motor Group, Jaehoon Chang, a declarat la CES că grupul înţelege temerile privind pierderea locurilor de muncă, dar a subliniat că vor fi necesari oameni pentru întreţinerea, instruirea şi supravegherea roboţilor, precum şi personal suplimentar pentru noile operaţiuni.

Hyundai consideră că roboţii umanoizi vor deveni cel mai mare segment al pieţei de inteligenţă artificială fizică, unde există suprapuneri semnificative cu domenii precum conducerea autonomă şi fabricile inteligente, datorită tehnologiilor comune de percepţie, senzori şi luare a deciziilor.

Pentru a accelera dezvoltarea, grupul colaborează cu lideri globali din domeniul AI, inclusiv Nvidia şi Google, parteneriate menite să îmbunătăţească siguranţa, eficienţa şi implementarea roboţilor în condiţii reale de producţie.