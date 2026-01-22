Rogobete: Ordonanța privind telemedicina intră în transparență pentru un cadru legal clar și funcțional

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri punerea în transparență publică a unui proiect de ordonanță privind telemedicina, care definește tipurile de servicii ce pot fi furnizate la distanță, condițiile în care acestea pot fi oferite și situațiile în care consultația medicală față în față rămâne obligatorie.

‘Astăzi punem în transparență publică ordonanța care pune telemedicina într-un cadru legal funcțional, clar și coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente. Telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu este și nu poate fi o soluție universală. (…) Sunt reglementări necesare inclusiv pentru domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, acolo unde decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată și protejată profesional’, a anunțat ministrul Sănătății pe Facebook.

Acesta a subliniat că nu toate specialitățile medicale și nici toate situațiile clinice pot fi gestionate la distanță în condiții de siguranță.

Potrivit ministrului, clarificarea cadrului legal presupune o aplicare unitară la nivel național, asigură predictibilitate pentru furnizorii de servicii medicale, reduce riscurile juridice și profesionale și, totodată, îmbunătățește accesul pacienților la servicii medicale, în condiții de siguranță și responsabilitate.

‘Telemedicina trebuie să sprijine funcționarea sistemului de sănătate, nu să creeze incertitudine. Prin această ordonanță, lucrurile sunt așezate într-un cadru clar, coerent și aplicabil în practică’, a mai arătat Alexandru Rogobete.