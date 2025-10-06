România a avut cel mai puternic declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, în luna august

Vânzările cu amănuntul au crescut ușor în zona euro și au rămas stabile în Uniunea Europeană în luna august, însă România a avut cea mai puternică scădere a vânzărilor din blocul comunitar, arată datele publicate luni de Eurostat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% în zona euro și au rămas stabile în Uniunea Europeană, în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025. Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: România (minus 4%), Polonia (minus 0,8%), Luxemburg și Portugalia (minus 0,7%).

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% în zona euro și cu 1,1% în Uniunea Europeană. Și în acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 3,8%.

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-11,7%), vânzările de produse nealimentare (-8,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,4%), vânzările de produse nealimentare (-3,1%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,9%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4%, ca urmare a declinului înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6%), vânzările de produse nealimentare (-3,2%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ritm anual, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,4%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 5,9%.