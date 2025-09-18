România a înregistrat cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie

Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă atât în Uniunea Europeană cât și în zona euro, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iunie 2025, însă România a fost țara cu cel mai puternic avans pe acest segment, de la o lună la alta, cu o creștere de peste 20%, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,6% în UE în luna iulie 2025, comparativ cu luna iunie 2025. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România (20,1%), Slovenia (9,9%) și Belgia (2,2%). În cazul României, creșterea de 20,1% din luna iulie vine după o majorare de 8,3% în luna iunie.

În ritm anual, luna iunie 2024, comparativ cu luna iunie 2023, lucrările de construcții au crescut cu 3,2% în zona euro și cu 3,6% în Uniunea Europeană. În România, lucrările de construcții au înregistrat un avans de 41,1% în ritm anual, cel mai puternic avans din UE. Alte state cu creșteri mari ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost Spania (22,8%) și Slovenia (21,4%).

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în iulie 2025 comparativ cu iunie 2025, ca serie brută, cu 27,2%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+43%), lucrările de întreținere și reparații curente (+27,4%) și la lucrările de construcții noi (+23,6%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la clădirile rezidențiale (+37,9%), clădirile nerezidențiale (+33,7%) și la construcțiile inginerești (+21,4%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 20,1%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+38,8%), lucrările de întreținere și reparații curente (+27,2%) și la lucrările de construcții noi (+19,3%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+30,7%), clădirile nerezidențiale (+30,2%) și la construcțiile inginerești (+16,4%).

De asemenea, în iulie 2025 comparativ cu iulie 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 41,1%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+67,4%), lucrările de întreținere și reparații curente (+41,1%) și la lucrările de construcții noi (+35,7%). Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+50,8%), construcțiile inginerești (+39,6%) și la clădirile nerezidențiale (+38,5%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 30,9%. Pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+60,9%), lucrările de întreținere și reparații curente (+35,8%) și la lucrările de construcții noi (+30,4%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+47,6%), clădirile nerezidențiale (+36,1%) și la construcțiile inginerești (+34,0%).