România, printre statele membre UE cu o creștere importantă a prețurilor pachetelor de vacanță

Prețurile pachetelor de vacanță în Uniunea Europeană au crescut cu 2,5% în august, comparativ cu perioada similară din 2024, iar România se află printre primele state în Europa după acest indicator, a anunțat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Prețul pachetelor pentru vacanțele interne a înregistrat luna trecută o creștere mai mare (6,8%) decât a pachetelor internaționale de vacanță (1,6%).

Din mai 2025, prețurile pachetelor de vacanță au crescut într-un ritm mai moderat (1,7% comparativ cu mai 2024). În 2024 și la începutul lui 2025, creșterile anuale au fost sub 7% doar în iulie 2024 și martie 2025.

În august 2025, cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat la pachetele de vacanță vândute în Estonia (39,5%), Bulgaria (23%), Danemarca (12%), Portugalia (10,2%), Finlanda (9,7%), Cipru (9,6%) și România (9,5%).

În contrast, trei state membre UE au raportat scăderi: Belgia (7%), Suedia (5,6%) și Spania (0,1%).