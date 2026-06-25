Românii investesc între 8.000 și 15.000 de euro în garderobă personalizată

Tot mai mulți români aleg să investească în garderobe personalizate și în piese vestimentare realizate special pentru ei, pe fondul unei orientări tot mai puternice către calitate, individualitate și conceptul de „quiet luxury”. Potrivit estimărilor FLORENTINO – un concept multibrand, prezent în România, Italia și Republica Moldova, cererea pentru serviciile Made to Measure și pentru garderobele personalizate a crescut cu aproximativ 30% în ultimii doi ani, iar investiția într-o garderobă construită în timp variază între 8.000 și 15.000 de euro.

Interesul vine în principal din partea antreprenorilor, femeilor de business, managerilor și persoanelor publice, care caută articole vestimentare capabile să ofere atât o imagine profesională impecabilă, cât și confort, exclusivitate și o identitate stilistică proprie.

Cele mai căutate piese vestimentare sunt costumele business realizate la comandă, sacourile și pantalonii personalizați, precum și ținutele cocktail și tuxedo dedicate evenimentelor speciale, clienții fiind tot mai interesați de articole vestimentare create exclusiv pentru ei și adaptate stilului lor de viață.

Potrivit companiei, clienții care aleg serviciile Made to Measure comandă, în medie, între 6 și 10 piese personalizate anual, construindu-și gradual o garderobă adaptată stilului de viață și obiectivelor profesionale.

Valoarea unei piese realizate la comandă pornește de la aproximativ 800 de euro și poate depăși 2.000 de euro, în funcție de materialele utilizate, nivelul de personalizare și accesoriile alese, ceea ce face ca investiția într-o garderobă completă să ajungă frecvent la peste 15.000 de euro.

„Vedem o schimbare clară în comportamentul de consum al românilor. Aceștia cumpără mai puțin, dar investesc mai mult în fiecare piesă. Tot mai mulți clienți vor materiale excepționale, o potrivire impecabilă și articole vestimentare care să le reprezinte personalitatea și să aducă un plus brandului personal. O garderobă personalizată nu mai este percepută ca un lux ocazional, ci ca o investiție pe termen lung în imagine, încredere și eleganță”, spune Serghei Grigor, fondatorul FLORENTINO, un concept multibrand italian care oferă articole ready to wear, servicii de croitorie made to measure și bespoke, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

FLORENTINO își extinde conceptul multibrand și lansează serviciul Made to Measure pentru femei sub semnătura Scabal

Pe fondul creșterii cererii pentru servicii Made to Measure și al orientării consumatorilor către stilul „quiet luxury”, FLORENTINO își accelerează dezvoltarea pe segmentul fashion premium și luxury. Conceptul multibrand reunește în prezent branduri precum Kiton, Scabal, Tod’s, Eleventy, Tramarossa și Loro Piana.

De asemenea, FLORENTINO a lansat serviciul Made to Measure pentru femei by Scabal, disponibil în cadrul Vilei FLORENTINO din București.

Noua linie utilizează țesături Scabal, una dintre cele mai prestigioase case de țesături și croitorie de lux din lume, fondată în 1938. FLORENTINO deține exclusivitatea în România pentru două dintre colecțiile Scabal și oferă acces la materiale utilizate de unele dintre cele mai apreciate case de modă și croitorie premium la nivel internațional.

Materialele Scabal au fost asociate de-a lungul timpului cu unele dintre cele mai cunoscute nume din industria luxului, iar printre personalitățile care au purtat țesături ale brandului se numără Robert De Niro, Daniel Craig și Leonardo DiCaprio.

„După o analiză atentă a pieței, am constatat că există foarte puține servicii autentice de Made to Measure care să ofere nu doar o piesă vestimentară personalizată, ci și o experiență cu adevărat individuală. Ne-am dorit să aducem în România conceptul italian în care clienta participă activ la procesul de creație, alături de un croitor personal. De la alegerea țesăturilor și a croiului până la cele mai fine detalii de personalizare, fiecare etapă este construită în jurul personalității, stilului de viață și preferințelor sale. Într-o perioadă în care luxul înseamnă tot mai mult exclusivitate și atenție la detalii, credem că experiența personală și relația directă cu artizanul care îți construiește garderoba devin la fel de valoroase ca produsul final”, spune Serghei Grigor, fondatorul FLORENTINO.

Femeile aleg tot mai des exclusivitatea în locul producției de serie

Reprezentanții FLORENTINO observă că multe cliente preferă să renunțe la achizițiile impulsive și la produsele standard din retail în favoarea unor piese realizate special pentru ele. Spre deosebire de articolele produse în serie, fiecare piesă Made to Measure este personalizată în funcție de măsurile, preferințele și stilul de viață al clientei. Aceasta poate alege țesătura, croiala, căptușeala, nasturii și numeroase alte detalii care transformă produsul într-o piesă unică.

Printre cele mai solicitate articole se numără costumele business, ținutele cocktail în nuanțe deschise, pantalonii evazați cu talie înaltă și costumele de tip tuxedo dedicate evenimentelor speciale.

Portofoliul include și o linie bridal dedicată femeilor care caută o abordare personalizată pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor. Prin serviciul Made to Measure, clientele pot crea ținute unice pentru cununie, nuntă sau evenimente conexe, beneficiind de consultanță individuală și acces la țesături premium.

„Quiet luxury” schimbă modul în care este definit luxul

Creșterea segmentului este susținută și de popularizarea conceptului de „quiet luxury”, tendință care pune accent pe calitatea materialelor, execuția impecabilă și rafinamentul discret, în detrimentul logo-urilor vizibile și al produselor asociate consumului ostentativ.

Potrivit FLORENTINO, tot mai multe femei aleg să investească în piese atemporale, realizate din materiale premium și construite pentru a rezista ani de zile, în locul articolelor dictate de tendințele sezoniere.

„Observăm o orientare tot mai puternică spre luxul discret. Clientele sunt interesate de calitatea țesăturilor, de execuția impecabilă și de individualitate. Logo-urile devin mai puțin importante, iar accentul se mută pe materiale excepționale, croială și experiența personalizată oferită de un croitor personal. Vedem o maturizare a pieței și o apreciere tot mai mare pentru valoarea reală a unei piese vestimentare bine realizate”, afirmă Serghei Grigor, fondatorul FLORENTINO.