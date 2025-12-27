Rusia extinde până în 28 februarie interdicția privind exporturile de benzină

Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili, informează publicația Voice Of Emirates.

Decizia este o măsură proactivă, menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii.

Conform agenției ruse de presă Interfax, care citează surse guvernamentale, decizia include extinderea interdicției exporturilor de benzină către toate părțile, inclusiv producători și intermediari, până în 28 februarie 2026. Acordurile guvernamentale bilaterale sunt exceptate de la această interdicție.

Interdicția de export de benzină și alți combustibili pentru intermediarii și traderii care nu sunt producători rămâne în vigoare. Totuși, companii care produc în mod direct (cum ar fi Rosneft și Gazprom Neft) pot să continue exporturile.

Decizia, anunțată de vicepremierul Alexander Novak, este menită să asigure necesarul de combustibili pe piața internă, după ce unele rafinării au fost afectate de atacurile recente asupra infrastructurii petroliere.

De asemenea, în timpul iernii este o cerere ridicată de combustibili pe piața rusă. Decizia va asigura aprovizionarea fermelor și a sectoarelor vitale, prevenind deficitul înregistrat în trecut în unele regiuni.

Extinderea face parte dintr-o serie de măsuri protecționiste pe care Moscova a început să le implementeze în martie 2024. Interdicția a fost extinsă de câteva ori în 2025 pentru a atenua efectele sancțiunilor și a presiunilor industriei apărării asupra sectorului energiei.

Decizia ar urma să ajute la reducerea prețurilor combustibililor în Rusia și asigurarea aprovizionării stabile pentru cetățeni, au informat autoritățile ruse.

Restricțiile anunțate sâmbătă scot la lumină provocările cu care se confruntă guvernul de la Moscova, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, într-o mișcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum și aprovizionarea cu combustibil a frontului. Rafinăriile au fost o țintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a țițeiului cu cel puțin 7%. Această situație a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piața rusă.