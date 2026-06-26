Samsung este pregătit de investiții de 648 miliarde de dolari în Coreea de Sud

Gigantul tehnologic Samsung Group ar urma să anunțe luni investiții de 1.000 miliarde woni (648 miliarde de dolari) în Coreea de Sud, în următorii zece ani, ca parte a inițiativei menite să tranforme boom-ul AI într-un motor de creștere al economiei naționale, a informat vineri publicația de afaceri Maeil, fără a preciza sursa informației, transmite Reuters.

Samsung Electronics și SK Hynix (furnizorul dominant de cipuri de memorie cu lățime mare de bandă) au raportat profituri imense, pe fondul majorării cererii de cipuri utilizate în inteligența artificială.

Directorii de la Samsung Electronics și SK Hynix se vor întâlni cu președintele Lee Jae Myung și vor prezenta planuri de investiții ce vizează regiunile de dincolo de Seul, a anunțat publicația.

Printre investițiile Samsung se află centre de date AI, baterii și ecrane, precum și potențiala alocare a 300.000 miliarde woni pentru a construi fabrici de cipuri în vestul Coreei de Sud, a informat Maeil.

Concentrarea facilităților producătorilor de cipuri în zonele din jurul capitalei a dus la presiuni politice și a amplificat eforturile președintelui Lee pentru o dezvoltare regională echilibrată.

Reprezentanții Samsung și SK Hynix nu au comentat informațiile.

Dar unii experți avertizează asupra riscurilor mutării producții de cipuri în sud-vestul țării. Asigurarea de angajați calificați va fi extrem de dificilă în sud-vest, și va stabili dacă proiectele au succes sau eșuează, a apreciat Kim Tae-yun, profesor la Universitatea Hanyang.

Samsung a fost unul din principalii beneficiari ai creșterii cererii de cipuri de memorie utilizate în inteligența artificială, deoarece extinderea rapidă a centrelor de date restrânge oferta de semiconductori convenționali pentru dispozitivele de larg consum și duce la creșterea prețurilor.

În 2025, gigantul sud-coreean a înregistrat un profit net de 45.200 miliarde woni (aproximativ 30 de miliarde de dolari) și un profit operațional de 43.600 miliarde woni (aproximativ 29 de miliarde de dolari), grație performanțelor solide ale diviziei de cipuri.

Samsung este de departe cel mai important ‘chaebol’, marile conglomerate industriale care domină cea de a 12-a economie mondială. Cifra de afaceri globală a Samsung reprezintă o cincime din Produsul Intern Brut sud-coreean și în consecință Samsung are o importanță crucială pentru economia statului asiatic.