Șapte stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice, puse în funcțiune la Aeroportul Otopeni, în apropierea Terminalului Plecări

PPC Blue România a pus în funcțiune cele șapte stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice, instalate în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București, după ce a câștigat licitația organizată de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Potrivit unui comunicat al companiei, PPC blue a instalat în parcarea Nord a Aeroportului Internațional Henri Coandă o infrastructură formată din 7 stații de încărcare de câte 200 kW fiecare, care deservesc un total de 14 puncte de reîncărcare. Puterea totală instalată este de 1,4 MW, asigurând timpi reduși de încărcare și o capacitate ridicată de deservire a utilizatorilor.

‘Ne bucurăm să anunțăm că cele șapte stații ultra-rapide de la Aeroportul Henri Coandă sunt funcționale și la dispoziția utilizatorilor de mașini electrice. Aeroportul Otopeni este unul dintre cele mai dinamice puncte de tranzit din țară, iar prezența noastră aici este un semnal clar că infrastructura de încărcare trebuie să fie acolo unde oamenii au nevoie de ea’, a declarat directorul general al PPC Blue România, Andreea-Dana Popescu.

Noile stații sunt amplasate în parcarea din apropierea Terminalului Plecări.

Contractul, atribuit în urma licitației desfășurate prin Bursa Română de Mărfuri în data de 18 martie 2026, are o durată de cinci ani.

În România, PPC Blue operează în prezent peste 1.400 de puncte de încărcare în toate județele țării, o creștere de aproximativ 27% față de finalul anului trecut, cu o putere totală instalată de peste 46 MW.

În 2025, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total peste 18 milioane de km, echivalentul a 453 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 2.945 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est.