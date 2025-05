Sebastian Burduja anunţă că e primul român care primeşte Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunţă că a primit Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025, un premiu care recunoaşte în fiecare an un absolvent sub 40 de ani al Harvard Kennedy School of Government, pentru merite deosebite în serviciul public. Burduja este primul român care primeşte această distincţie, o tradiţie a universităţii din 2001.

”Sunt deosebit de onorat să primesc Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025. Acest premiu recunoaşte în fiecare an un absolvent sub 40 de ani al Harvard Kennedy School of Government, pentru merite deosebite în serviciul public. Sunt primul român care primeşte aceasta distincţie, o tradiţie a universităţii din 2001. Întotdeauna am reprezentat cu mândrie România şi am ştiut că nu suntem cu nimic mai prejos, ca reprezentanţi ai ţării noastre, decât cei mai buni dintre cei mai buni studenţi din întreaga lume, reuniţi la Harvard”, scrie Burduja, pe Facebook.

Potrivit oficialului, Consiliul i-a acordat acest premiu pentru rezultatele obţinute în România ca ministru al energiei şi ca ministru al ercetării, inovării şi digitalizării, precum şi pentru activitatea anterioară de la Washington, ca expert al Băncii Mondiale.

”Sunt recunoscător colegilor, profesorilor şi comunităţii de la Harvard pentru nominalizare şi încredere, pentru reperele de leadership, viziune şi dedicare pentru binele public. Mulţumiri speciale fostului meu coleg, un român deosebit, Stoica Cristinel Popa. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în toţi aceşti ani, la bine şi la greu, dar şi dascălilor şi şcolii româneşti, în egală măsură. Această distincţie mă onorează şi mă obligă să merg mai departe, având convingerea că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă uneori recunoaşterea rezultatelor vine mai întâi de departe de ţară. La urma urmei, munca şi sacrificiile nu sunt despre lauri, ci despre a face să fie mai bine semenilor noştri”, a adăugat el.