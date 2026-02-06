Șefii Stellantis și Volkswagen cer implementarea unui bonus ‘Made in Europe’

Directorul general de la grupul auto franco-italian Stellantis, Antonio Filosa, și directorul general de la grupul auto german Volkswagen, Olivier Blume, au semnat joi un articol de opinie prin care solicită implementarea unui ‘bonus CO2’ pentru autovehiculele fabricate în Europa, în ideea de a garanta o ‘concurență loială’ și a proteja industria auto europeană, transmite AFP.

‘Producătorii care își bazează majoritatea producției în Europa trebuie să primească un sprijin care să compenseze cel puțin costurile suplimentare care au legătură cu localizarea’, susțin cei doi directori în articolul lor de opinie, care a fost publicat, printre altele, în cotidianul francez Les Echos și în cotidianul italian Il Sole 24 Ore.

Dacă până acum ‘nouă din zece mașini vândute în UE erau fabricate aici’, producătorii europeni se confruntă acum cu o intensificare a concurenței, de pe urma unor ‘reglementări și standarde sociale mai puțin exigente decât în Europa’, au explicat cei doi directori, într-un moment în care China și producătorii săi exportă din ce în ce mai mult vehicule în Europa la prețuri agresive.

‘Orice producător care vinde vehicule în Europa ar trebui să le producă în condiții echivalente, garantând o concurență loială’, insistă cei doi directori, care solicită instituirea unei etichete ‘Made in Europe’ (-‘Fabricat în Europa’-n.r).

‘Fiecare vehicul electric ‘Made in Europe’ ar trebui să fie eligibil pentru un bonus CO2. Dacă un producător îndeplinește aceste criterii pentru o mare parte a flotei sale, acest bonus ar trebui acordat pentru toate vehiculele sale electrice’, propun Filosa și Blume.

‘Orice vehicul care îndeplinește criteriile ‘Made in Europe’ ar trebui să primească o etichetă specifică și să fie eligibil pentru facilități, cum ar fi stimulente la cumpărare sau acces preferențial la achiziții publice’, pledează cei doi directori, pentru care ‘provocarea este de a crea stimulente inteligente pentru a dezvolta în mod durabil producția europeană’.

‘În acest fel, industria auto ar fi încurajată să își mențină producția în UE și să reinvestească miliardele de euro economisite’, adaugă cei doi directori.

Guvernul francez a anunțat în septembrie 2025 introducerea unui bonus suplimentar excepțional de 1.000 de euro, începând cu 1 octombrie, la achiziționarea unei mașini electrice echipate cu o baterie europeană. La mijlocul lunii ianuarie, ministrul delegat pentru Industrie, Sebastien Martin, și-a reiterat apelul ca Europa să stabilească o ‘preferință europeană’ pentru vehiculele electrice, cerând un conținut local de 75% din valoarea automobilului.

În prezent, Comisia Europeană aplică o suprataxă de până la 35% pentru mașinile pe baterii fabricate în China, pe lângă taxa vamală standard de 10%.