Șeful AIE: Italia ar trebui să își regândească opoziția față de energia nucleară

Italia ar trebui să își regândească opoziția față de energia nucleară, în contextul în care vrea să își îmbunătățească securitatea energetică și stabilitatea economică, a declarat vineri directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, într-un interviu pentru cotidianul italian ‘La Stampa’, transmite Reuters.

Italia nu are reactoare nucleare operaționale și se bazează în mare măsură pe importurile de energie, inclusiv pe electricitatea generată de în centralele nucleare din țările vecine, precum cele din Franța.

Centralele nucleare sunt interzise în Italia în urma referendumurilor din 1987 și 2011, dar guvernul de la Roma pregătește acțiuni pentru a ridica interdicția prin utilizarea de noi tehnologii nucleare.

Întrebat dacă dezbaterea din Italia privind o posibilă revenire la energia nucleară este alegerea corectă, directorul AIE a spus: ‘Știu că Italia a respins energia nucleară în două referendumuri. Dar încă din urmă cu doi ani am spus, la Roma, că dacă aș fi în locul guvernului Italiei, mi-aș revizui alegerea și aș analiza mai atent energia nucleară’.

Birol a mai spus că Italia nu dispune de resurse energetice abundente și că, deși se descurcă foarte bine în ceea ce privește sursele regenerabile, are nevoie și de ‘o producție stabilă și continuă’.

‘Pentru prosperitate economică, securitate energetică și suveranitate națională, Roma ar trebui să evalueze cu atenție energia nucleară, atât în forma sa tradițională, cât și sub forma noilor reactoare modulare’, a spus directorul AIE.

Guvernul italian a elaborat un nou cadru legal pentru energia nucleară, care se așteaptă să fie aprobat de parlament în lunile următoare, dar subiectul este încă controversat pentru majoritatea populației.

De la începutul războiului din Iran, decidenții din întreaga lume caută din ce în ce mai mult modalități pentru a reduce dependența pe termen lung de importurile de petrol și gaze, inclusiv prin extinderea producției de energie nucleare.

În replică, ONG-urile care se opun energiei nucleare invocă preocupări legate de siguranță, costuri inițiale ridicate pentru construcția de noi centrale și timpi lungi de construcție.

Planurile Italiei se potrivesc cu o tendință mai amplă de regândire a rolului energiei nucleare în UE. Alte țări precum Polonia doresc și ele să își pună la punct o industrie a energiei nucleare, iar UE relaxează restricțiile privind finanțarea energiei nucleare, oferind milioane de dolari pentru a sprijini investițiile private.