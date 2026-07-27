Shein anunță venituri de 41,8 miliarde de dolari în 2025, și un profit net de 2,064 miliarde de dolari

Retailerul online Shein a înregistrat anul trecut un profit net de 2,064 miliarde de dolari, conform prospectului publicat duminică de Bursa de la Hong Kong, înaintea mult-așteptatei Oferte Publice Inițiale (IPO), din august sau septembrie, transmite Reuters.

Documentul depus de Shein deschide calea spre prezentări itinerante pentru investitori și stabilirea oficială a prețului ofertei sale globale.

În 10 iulie Shein a obținut mult așteptata aprobare de la Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China (CSRC) pentru Oferta Publică Inițială (IPO) la Bursa de la Hong Kong, deschizând calea pentru o listare care a eșuat în New York și Londra.

Veniturile Shein au urcat cu 8% în 2025, la 41,8 miliarde de dolari, comparativ cu 38,7 miliarde de dolari în 2024 și 32,1 miliarde de dolari în 2023, conform documentelor companiei. Totuși, profitul net în 2025 reprezintă un declin de 38,7% față de cel de 3,365 miliarde de dolari în 2024.

Cu o posibilă evaluare a IPO între 40 și 50 miliarde de dolari, suma obținută din listare ar fi sub trei miliarde de dolari, apreciază analiștii.

Shein, care a fost evaluată la 66 miliarde de dolari cu prilejul ultimei runde de strângere de finanțare, derulată în 2023, și chiar la 100 de miliarde de dolari în 2022, a depus documentele pentru un IPO la bursa de la Londra, în iunie 2024, dar ulterior compania a renunțat la planurile sale.

Înființată în China, dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume grație volumului mare al operațiunilor sale din domeniul low-cost fashion. Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.