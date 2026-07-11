Shein obține aprobarea Chinei pentru listarea la Hong Kong

Retailerul online Shein a obținut mult așteptata aprobare de la Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China (CSRC) pentru Oferta Publică Inițială (IPO) la Bursa de la Hong Kong, conform unui comunicat postat pe site-ul CSRC, deschizând calea pentru o listare care a eșuat în New York și Londra, transmite Reuters.

Shein așteaptă de un an unda verde din partea Beijingului pentru IPO, care trebuia aprobată de cele mai înalte niveluri din conducerea Partidului Comunist, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Sursele au adăugat că Shein va prefera probabil o listare în septembrie sau octombrie. Shein a indicat că ar putea vinde până la 8% din acțiunile sale, dar nivelul final va fi probabil mai scăzut, spun sursele.

Cu o posibilă evaluare a IPO între 40 și 50 miliarde de dolari, suma obținută din listare ar fi sub trei miliarde de dolari, apreciază analiștii.

Shein, care a fost evaluată la 66 miliarde de dolari cu prilejul ultimei runde de strângere de finanțare, derulată în 2023, și chiar la 100 de miliarde de dolari în 2022, a depus documentele pentru un IPO la bursa de la Londra, în iunie 2024, dar ulterior compania a renunțat la planurile sale.

Înființată în China, dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume grație volumului mare al operațiunilor sale din domeniul low-cost fashion. Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.