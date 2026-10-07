UE va amâna cu un an normele privind emisiile de metan

Uniunea Europeană intenționează să amâne cu un an, dar nu mai mult, aplicarea normelor privind emisiile de metan pentru importurile de petrol și gaze, în pofida solicitărilor venite din partea unor state membre pentru o perioadă de grație mai îndelungată, a declarat marți comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, transmite Reuters.

Normele, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, ar obliga furnizorii străini de petrol și gaze către UE să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan, un gaz de seră puternic. Jorgensen a precizat că Comisia Europeană analizează o amânare de un an.

Metanul este al doilea gaz care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. Legislația UE privind metanul, prima de acest gen la nivel mondial, a fost concepută pentru a combate aceste emisii, însă s-a confruntat cu presiuni politice tot mai mari după ce conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea globală cu energie și a amplificat îngrijorările privind disponibilitatea combustibilului la iarnă.

‘Am decis să solicit colegilor mei să analizeze posibilitatea amânării diverselor norme care au legătură cu partea de import din cadrul acestui regulament’, a declarat Jorgensen în fața Parlamentului European. ‘Nu preconizăm o amânare mai mare de un an’, a precizat el, adăugând că guvernele statelor membre UE vor trebui să se asigure că sunt pregătite să aplice normele imediat ce perioada de amânare expiră.

Comisia Europeană nu a confirmat când va propune modificarea legislației, deși unii oficiali UE se așteaptă ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Orice modificare ar necesita aprobarea atât a statelor membre UE, cât și a Parlamentului European înainte de a intra în vigoare.

Aproximativ zece state membre UE, alături de SUA, cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate al Europei, au îndemnat blocul comunitar să suspende sau să revizuiască Regulamentul (UE) 2024/1787. Unele state, inclusiv Cehia și Italia, au cerut o amânare de trei ani. Susținătorii unei amânări argumentează că firmele nu sunt pregătite să se conformeze și ar putea redirecționa transporturile de gaze lichefiate în alte părți decât Europa pentru a evita riscul unor sancțiuni.

Totuși, unii oficiali UE au declarat pentru Reuters că este dificil de evaluat dacă noile reglementări afectează contractele din sectorul petrolului și gazelor, întrucât detaliile acestor contracte nu sunt, de regulă, publice.