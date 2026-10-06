Grindeanu: Ne-am fi așteptat ca după patru premieri de dreapta să existe șansa celor care au câștigat alegerile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier ‘nu este neconstituțională’, dar s-ar fi așteptat ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze pe el.

‘În toată această perioadă, de un an și trei-patru luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetența și anumite rezultate dezastruoase, au existat scenarii de înțelegeri, de deal-uri între PSD și Nicușor Dan. Dar aceste scenarii, de fapt, erau niște justificări ale lor în a-și ascunde incompetența. PSD e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi așteptat ca după patru premieri de dreapta să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă să ni se dea acest mandat. Justificat, l-am solicitat ieri. Vreau să fiu foarte clar. În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluția pe care a oferit-o președinte a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și PSD. Au existat aceste scenarii, repet, doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că nu i-a cerut explicații lui Nicușor Dan cu privire la faptul că nu l-a desemnat pe el premier.

‘Eu n-am spus că e neconstituțional ce face. Am spus că suntem într-o situație în care, vorbim de PSD, nu neapărat de persoana mea, partidul care a câștigat alegerile, și atâta timp cât, de când ești președinte, l-ai numit pe Ilie Bolojan, după care următoarea încercare a fost Eugen Tomac, de dreapta, al doilea, Veștea, de dreapta, Siegfried Mureșan, de dreapta, acum, mă rog, Luca Niculescu chiar este dincolo de vreo culoare politică, de stânga de dreapta, m-aș fi așteptat și colegii mei s-ar fi așteptat să ofere partidului care a câștigat alegerile acest mandat. Dar, repet, nu suntem într-un scenariu în afara Constituției, dar asta nu înseamnă că nu există dezamăgire și, așa cum v-am spus la început, și un soi de revoltă’, a afirmat Grindeanu.