Eurostat: România, Suedia și Germania, cel mai semnificativ avans din UE al vânzărilor cu amănuntul, în august

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,1% în Uniunea Europeană și în zona euro, în august, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,5% în UE și de 0,6% în zona euro, conform datelor publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în august, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în România (2,3%), Suedia (1,4%) și Germania (1,3%), iar cele mai semnificative scăderi au fost în Luxemburg (minus 9,4%), Malta (minus 1,9%) și Letonia (minus 1,4%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,3%, cele de produse non-alimentare cu 0,5%, iar cele de combustibili auto au scăzut cu 1,3%.

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,2% în UE și cu 0,8% în zona euro, în august.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în august, comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat în Suedia (7,7%), Cipru (7,5%) și Estonia (6%), iar scăderi au fost în Malta (minus 2,4%), Spania (minus 0,6%), Italia (minus 0,5%) și Germania (minus 0,4%).

România a raportat un avans anual de 1,2% în august, după o scădere de 6,4% în iulie.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,4%, cele de produse non-alimentare cu 2,2%, iar cele de combustibili auto au scăzut cu 1,9%.

Conform datelor publicate de INS, Îîn august 2026, comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut, ca serie brută, cu 0,5% în România, datorită avansului vânzărilor de produse nealimentare, cu 2%, și al vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 0,4%. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,5%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august cu 2,3% față de iulie. Vânzările de produse nealimentare au urcat cu 4%, comerțul cu carburanți cu 1,8%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 0,6%.

Comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu 0,9% în România, ca serie brută, susținut de majorarea vânzărilor de produse nealimentare cu 2,7% și a comerțului cu carburanți cu 2,5%. În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au diminuat cu 2,3%.

Ca serie ajustată, comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 0,1% față de august 2025. Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%, în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 1,9%, iar comerțul cu carburanți s-a redus cu 0,3%.