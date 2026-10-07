Guvernul ungar propune o taxă pe avere pentru persoanele ultra-bogate

Guvernul ungar a propus o taxă pe avere care vizează persoanele care dețin active cu o valoare de peste un miliard de forinți (3,08 milioane de dolari), a declarat marți premierul Peter Magyar, onorând astfel o promisiune din campania electorală a partidului Tisza, transmite Reuters.

Partidul de centru-dreapta Tisza a învins partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, la alegerile care au avut loc în luna aprilie și trebuie acum să gestioneze un deficit bugetar estimat să ajungă la 7,5% din PIB și în acest an.

Pentru persoanele cu o avere care depășește un miliard de forinți, Executivul de la Budapesta propune o taxă anuală de 1% aplicată acelei părți din avere care depășește pragul de un miliard de forinți, începând cu luna ianuarie 2027. Persoanele cu o avere de peste 100 de miliarde de forinți (308 milioane de dolari) ar urma să plătească o taxă de 1,5%, pentru suma care depășește acest prag, a precizat Magyar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Taxa ar urma să vizeze toate formele de avere, inclusiv proprietățile imobiliare, investițiile, participațiile la companii și activele deținute în afara Ungariei, creditele fiind deductibile din baza de impozitare.

În 2025, cel mai bogat om din Ungaria a fost Lorinc Meszaros, un prieten din copilărie al lui Orban. Împreună cu familia sa, Lorinc Meszaros deținea o avere de 1.786 de miliarde de forinți (5,50 miliarde de dolari), conform listei Forbes din 2026. Al doilea cel mai bogat om din Ungaria a fost Sandor Csanyi, președintele OTP Bank, cu o avere de 649,7 miliarde de forinți (două miliarde de dolari).

Premierul Magyar a precizat că propunerile fiscale vor fi publicate în scurt timp pe site-ul Guvernului, pentru consultare publică. Se preconizează apoi că documentul va fi aprobat de Parlament, unde partidul Tisza deține o largă majoritate.