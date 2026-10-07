FMI: Europa Centrală are nevoie de reforme pentru a-și îmbunătăți potențialul de creștere

Țările din Europa Centrală și de Est au nevoie de reforme pentru a stimula creșterea economică, pe fondul intensificării presiunilor demografice și al provocărilor crescute generate de exporturile Chinei, a declarat marți reprezentantul regional al Fondului Monetar Internațional, transmite Reuters.

Perspectivele de creștere economică pe termen mediu pentru regiunea Europei Centrale și de Est (CEE) au scăzut până la o medie de 2,5% în 2026, de la aproximativ 5% înainte de aderarea la Uniunea Europeană, a precizat Carlos Mulas-Granados în cadrul unei conferințe organizate de portalul de știri financiare portfolio.hu.

‘Perspectivele de creștere sunt mai puțin favorabile. Durata necesară pentru a recupera decalajul de convergență (față de Europa de Vest) este mult mai mare’, a spus Carlos Mulas-Granados. ‘Nu te poți aștepta ca regiunea să crească la fel de rapid în anii următori dacă nu își îmbunătățește potențialul de creștere. Iar acest lucru nu va fi ușor’, a adăugat oficialul FMI.

Potrivit lui Carlos Mulas-Granados, contribuția regiunii CEE la creșterea economică a Uniunii Europene a scăzut până la 27% în perioada 2020-2026, de la 30% înainte de pandemia de COVID-19, unul dintre motive fiind înrăutățirea perspectivelor de export ale Germaniei, principalul partener comercial al Europei Centrale.

Mulas-Granados a afirmat că țările din regiunea CEE ar trebui să continue să își diversifice schimburile comerciale ca motor de creștere, să răspundă la declinul demografic prin creșterea ratei de participare pe piața muncii a tinerilor, femeilor și lucrătorilor vârstnici, precum și să accelereze inovarea și pregătirea în domeniul inteligenței artificiale (AI). De asemenea, oficialul FMI a susținut că statele din regiune ar trebui să își transforme sectoarele energie, climă și apărare în noi motoare de creștere, în loc să se bazeze în principal pe furnizori din SUA sau Coreea de Sud pentru achiziția de echipamente, în contextul creșterii cheltuielilor în domeniul apărării. Mulas-Granados a adăugat că viitorul buget al UE ar putea oferi regiunii CEE oportunitatea de a-și transforma modelul de creștere.