TAROM: Actualizările la website ar putea afecta vizibilitatea reală a disponibilității de locuri pe zborurile internaționale, în următoarele zile

Actualizările efectuate la website-ul TAROM vor afecta vizibilitatea reală a disponibilității de locuri pe zborurile internaționale, în următoarele zile, informează operatorul național aerian, într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘În contextul informațiilor apărute în spațiul public, TAROM informează publicul și pasagerii că operațiunile de zbor se desfășoară normal. În această perioadă, compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări. Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale’, se precizează în comunicat.

În acest context, reprezentanții TAROM menționează că pasagerii care întâmpină astfel de dificultăți sunt rugați să contacteze Call Center-ul companiei pentru verificarea directă a locurilor disponibile și asistență în efectuarea rezervării și achiziției biletelor.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul deține o flotă de 14 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie-membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).