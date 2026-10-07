Anthropic extinde programul Claude Startups, oferind beneficii de până la 45.000 de dolari companiilor emergente

Anthropic a anunţat marţi extinderea programului Claude Startups, prin care oferă companiilor nou-înfiinţate acces la produse de inteligenţă artificială, credite şi reduceri în valoare de mii de dolari, în încercarea de a atrage antreprenori şi companii cu creştere rapidă, relatează CNBC.

Programul, lansat iniţial în luna mai, are deja mii de companii participante, potrivit Anthropic. Extinderea va permite unui număr mai mare de startupuri să utilizeze modelele Claude pentru dezvoltarea de produse şi servicii bazate pe inteligenţă artificială.

Companiile acceptate pot beneficia de reduceri şi credite în valoare de până la 45.000 de dolari prin pachetul Claude Startup Stack, care include instrumente şi servicii necesare funcţionării unui startup.

Organizaţiile eligibile pot primi, de asemenea, un credit unic de 1.000 de dolari pentru utilizarea interfeţei de programare API a Anthropic şi acces gratuit timp de un an la Claude Team, pentru maximum cinci utilizatori premium.

Programul include şi sesiuni virtuale de consultanţă cu echipa de inteligenţă artificială aplicată a Anthropic, precum şi posibilitatea de a participa la evenimente şi de a interacţiona cu alte companii din comunitatea Claude Startups.

”Startupurile sunt adesea primele care împing Claude la limitele sale”, a declarat Beth Robertson, responsabilă pentru relaţia cu startupurile la Anthropic. Ea a explicat că aceste companii adoptă rapid noile modele AI şi le utilizează pentru proiecte care anterior păreau imposibil de realizat.

Extinderea programului intervine pe fondul intensificării concurenţei cu OpenAI şi Google, care oferă propriile programe de sprijin pentru startupuri. Anthropic, ale cărei venituri provin în cea mai mare parte de la clienţi corporativi, încearcă să îşi consolideze relaţiile cu viitoarea generaţie de companii tehnologice.

Iniţiativa face parte din strategia de dezvoltare a Anthropic înaintea unei oferte publice iniţiale (IPO) intens anticipate, compania urmărind să încurajeze utilizarea produselor sale încă din primele etape ale dezvoltării afacerilor.

Potrivit Anthropic, pot solicita înscrierea în program startupurile înfiinţate în ultimii cinci ani sau cele care au obţinut finanţare în ultimii doi ani.