Numărul rușilor care și-au deschis conturi în ruble digitale a depășit așteptările

Peste 220.000 de ruși și-au deschis conturi în ruble digitale de la lansarea acestei monede, la 1 septembrie 2026, a anunțat marți Banca Centrală a Rusiei, în pofida rezistenței anumitor bancheri și a scepticismului unei părți a opiniei publice, transmite Reuters.

La fel ca și alte state membre BRICS, precum China și India, Rusia își dezvoltă propria monedă digitală, iar oficialii de la Moscova vorbesc de planuri de integrare a monedelor digitale naționale într-un nou sistem de plăți BRICS. Succesul unui astfel de sistem va depinde de adoptarea monedelor digitale de către consumatori și companii din țările membre BRICS.

‘Ne așteptam la aproximativ 60.000 de conturi. Totuși, până la sfârșitul lunii septembrie, doar în prima lună, aveam peste 220.000 de conturi. Cu alte cuvinte, suntem deschiși către lume’, a declarat viceguvernatorul Băncii Rusiei, Zulfiya Kakhrumanova.

VTB, a doua cea mai mare bancă din Rusia, a anunțat luna trecută că peste 1.500 de clienți de tip corporate erau pregătiți să deschidă conturi în ruble digitale.

Spre deosebire de banii digitali emiși de băncile comerciale, care sunt deja utilizați pe scară largă, sau de criptomonede, o monedă digitală națională reprezintă o creanță directă pentru banca centrală a unei țări.

Susținătorii afirmă că rubla digitală ar îngreuna evaziunea fiscală, ar garanta că ajutoarele sociale sunt cheltuite conform destinației și ar îmbunătăți transparența achizițiilor publice.

Rusia a accelerat dezvoltarea rublei digitale după ce sancțiunile occidentale impuse în urma războiului din Ucraina au izolat țara de anumite segmente ale sistemului financiar occidental și au complicat plățile cu parteneri comerciali importanți, precum China și India.

Un sistem de plăți digitale care să conecteze Rusia de partenerii săi comerciali, dar să fie protejat de organismele occidentale de reglementare, ar putea să înlocuiască rețeaua de intermediari pusă la punct de Moscova pentru a facilita schimburile comerciale după impunerea sancțiunilor.

Însă proiectul rublei digitale s-a lovit de o anumită opoziție din partea băncilor comerciale care au investit sume mari în servicii digitale. De exemplu, directorul Sberbank, German Gref, a criticat inițiativa, argumentând că băncile oferă deja servicii de plăți digitale pe plan intern.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a cerut autorităților financiare să explice mai clar diferența dintre plățile electronice și rubla digitală, afirmând că majoritatea rușilor nu o înțeleg. Ministerul de Finanțe și Banca Rusiei au anunțat că au început să plătească salariile unor angajați în ruble digitale, pentru cei care doresc asta, deși sondajele de opinie indică faptul că majoritatea rușilor rămân reticenți față de ideea de a fi plătiți în această monedă.