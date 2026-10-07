Deficitul comercial al SUA a crescut la 105,6 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din martie 2025

Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat puternic în august, ajungând la 105,6 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din martie 2025, pe fondul creşterii importurilor de bunuri asociate investiţiilor în inteligenţă artificială şi al efectelor politicii tarifare, potrivit datelor publicate marţi de Departamentul Comerţului, relatează CNBC.

Importurile au crescut cu 4,3% faţă de luna precedentă, determinând o majorare de 13,7% a deficitului comercial comparativ cu iulie. Rezultatul a depăşit estimările economiştilor consultaţi de Dow Jones, care anticipau un deficit de 102 miliarde de dolari.

Nivelul din august este cel mai ridicat de după deficitul record înregistrat în martie 2025, chiar înainte ca preşedintele Donald Trump să anunţe, în cadrul aşa-numitei ”Zile a Eliberării”, introducerea tarifelor vamale reciproce împotriva partenerilor comerciali ai SUA.

Deşi deficitul lunar s-a majorat, indicatorul cumulat menţionat în raport, de 138,2 miliarde de dolari, era cu aproape 20% mai redus decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

”Creşterea preţurilor amplifică variaţiile, dar, chiar şi aşa, comerţul net va avea probabil o contribuţie negativă la creşterea PIB în trimestrul al treilea”, a declarat Oren Klachkin, economist financiar la Nationwide. ”Considerăm că aceasta este o dovadă a cererii interne puternice, nu a slăbiciunii economice.”

În calculul produsului intern brut, importurile au în general o contribuţie negativă, însă efectul poate fi compensat de creşterea consumului şi a altor componente ale cererii interne.

După publicarea datelor, Goldman Sachs şi-a redus estimarea privind creşterea economiei americane în trimestrul al treilea cu 0,3 puncte procentuale, la 3,1%.

Indicatorul GDPNow al Rezervei Federale din Atlanta a fost, de asemenea, revizuit în scădere, de la 3,8% la 3,7%, reflectând impactul noilor date comerciale asupra perspectivelor economice ale SUA.