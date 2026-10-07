Fritz: Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituţională, ci sunt o soluţie politică reală ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decidă ei

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că alegerile anticipate nu mai trebuie ”tratate ca o curiozitate constituţională, ci sunt o soluţie politică reală”, explicând că organizarea unui scrutin parlamentar anticipat nu trebuie decisă în funcţie de eventuale rezultate anticipate, pentru că ”nu aşa funcţionează democraţia”.

„Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituţională, ci sunt o soluţie politică reală ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decidă ei, dacă cei care au creat criza nu reuşesc”, a declarat Dominic Fritz, marţi seară, la Digi 24.

El a subliniat că argumentele de ordin tehnic nu sunt suficiente pentru a-i convinge pe oameni că nu ei trebuie să decidă cu privire la viitor, atâta vreme cât politicienii care au creat criza nu găsesc o rezolvare pentru situaţia generată.

„Eu cred că se poate organiza, sunt alţii care trebuie să ia această decizie, dar argumentele astea tehnice, tactice nu sunt suficient de puternice pentru a spune cetăţenilor: ne pare rău, lăsaţi politicienii, mai ales cei care au creat această criză, încă luni de zile să se certe între ei, să facă tot felul de aranjamente pentru că, de fapt, nu avem încredere ca voi să preluaţi din nou conducerea şi decizia în ce direcţie să meargă ţara”, a argumentat liderul USR.

El a explicat că românii aşteaptă o rezolvare a crizei în contextul în care tot mai mulţi oameni au probleme financiare, iar preţurile continuă să crească.

„Oamenii aşteaptă un guvern care să rezolve problemele României, nu un guvern care apoi reia fix aceste politici de aranjamente pentru tot felul de privilegiaţi, care fac ca deficitul să crească şi prin urmare să crească şi preţurile. Românii nu se aşteaptă ca cineva să aibă o carte nouă de vizită pe care scrie ministru sau premier. Nu asta este aşteptarea românilor. Românii se aşteaptă să fie ori un guvern care rezolvă problemele reale şi este convingerea mea că PSD nu este acest guvern pentru că PSD tot ce-şi doreşte este să se întoarcă la robinetele de bani ca să-şi umple cutiile de pantofi. În momentul în care avem un guvern care, sub sloganul: să terminăm cu austeritatea, din nou vor alimenta toate reţelele de partid cu banii copiilor noştri şi nepoţilor noştri s-ar putea să fie bani, dar nu pentru români”, a susţinut Fritz, subliniind, în acest context, că anticipatele ar putea fi o soluţie pentru ieşirea din situaţia de criză.

Preşedintele USR nu se aşteaptă la un Parlament la fel de fragmentat, în urma alegerilor anticipate, arătându-se convins că „există o majoritate în România a celor care îşi doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa” şi nu o majoritate care îşi doreşte „o Românie a PSD-ului, care este o Românie a clientelelor”.

„Noi nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcţie de un posibil rezultat şi să spunem dacă ne place rezultatul ăsta, facem anticipate, dacă nu, nu. Nu funcţionează democraţia aşa, nu funcţionează suveranitatea poporului aşa”, a adăugat Dominic Fritz.

„Însuşi faptul că Luca Niculescu a fost nominalizat ca al patrulea premier arată că suntem într-un blocaj real, ar fi ciudat dacă acuma, dintr-odată, pentru că apare un om simpatic să spunem: gata, se schimbă realitatea politică. Realitatea politică este că suntem într-un blocaj, că nu există o majoritate asumată în Parlament, în afara unei majorităţi distructive pentru România, adică PSD şi AUR, şi tocmai de aceea credem că cei care au scris Constituţia poate s-au gândit la ceva când au zis: după 60 de zile şi două nominalizări poporul ar trebui să decidă”, a mai spus Fritz.