SINDALIMENTA acuză: autoritățile blochează piața formării profesionale

Federația Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA) susține că că autoritățile pun în perico derularea cursurilor de formare profesională, lucru care va avea un impact negativ foarte mare asupra industriei alimentare. Aceasta este un sector strategic pentru România și se confruntă de mai mult timp cu o mare penurie de personal califica. “Aducerea de muncitori din țări precum Sri Lanka, Pakistan, Indonezia, Nepal etc, nu rezolvă decât parțial criza de personal. Problema rămâne fară rezolvare, muncitorii importați neavând o calificare specifică sectorului alimentar și nici documente care să le ateste nivelul de educație din țara din care provin”, arată federația într-un comunicat transmis redacției.

“Acest lucru este cauzat de decizia Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaţionale, pe motiv că nu au fost actualizate, inclusiv imposibilitatea de a susține examenele pentru cursurile începute.

Organizaţiile reprezentative din industria alimentară românească (Romalimenta și Sindalimenta), sector cu impact strategic, nu au fost înștiințate cu privire la această situație și cu toată dorința și importanța finalizării acestui procedeu, actualizarea standardelor nu ar fi fost posibilă din lipsa de fonduri, neputând astfel implica specialiști în aceasta activitate. Precizăm că ne aflăm la jumătatea perioadei de implementare a unor proiecte, iar aceasta decizie conduce la imposibilitatea de a le duce la bun sfârșit”, se arată în textul comunicatului semnat de președintele federației, Dragoș Frumosu.

El subliniază faptul că federația a atras atenția instituțiilor abilitate să intervină pentru rezolvarea acestei probleme, respectiv Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Autorității Naționale a Calificărilor, dar răspunsurile care să soluționeze problema nu au venit. În zona industriei alimentare, multe cursuri de pregătire profesională sunt la jumătatea duratei de implementare, ceea ce face imposibilă atât implementarea proiectelor, cât și organizarea examenelor de absolvire până la data de 31 decembrie 2025, iar astfel, cursanții aflați în pregătire nu își vor mai putea finaliza studiile și examenele de absolvire, se mai precizează în comunicat.

“Având în vedere situația prezentată mai sus, solicităm Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerului Educației și Cercetării și Autorității Naționale a Calificărilor prelungirea termenului de arhivare a acestor standarde până la data de 31 decembrie 2026.

Decizia de arhivare a standardelor la sfârșitul acestui an, ar produce un mare dezechilibru pe piața muncii, industria alimentara românească fiind afectată în mod direct.

Ne punem întrebarea legitimă cine ar beneficia de această măsură? Se dorește să se importe forță de muncă necalificată, să fie determinați cât mai mulți romani să-și caute de muncă în străinătate, să se distrugă sectoare economice cu caracter strategic și impact social mare?”, a mai transmis SINDALIMENTA.

Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute și patronatul IMM România a transmis un comunicat ]n care reclama situaia de blocaz de pe piața formării profesionale și acuza că dacă autoritățile nu iau măsuri rapide pentru rezolvarea problemei, 1,2 milioane de persoane vor fi private de formare profesională în domenii importante pentru economie.