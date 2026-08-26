Soldul creditului neguvernamental a scăzut cu 0,3%, în iulie 2026

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut cu 0,3% în iulie 2026, față de luna anterioară (-0,8% în termeni reali), până la nivelul de 472,415 miliarde lei, informează Banca Națională a României, printr-un comunicat.

Creditul în lei, cu o pondere de 66,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,2%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2%, a scăzut cu 0,3% (-0,4%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,6% (-0,5% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,6% a componentei în lei (-4,2% în termeni reali) și cu 16,6% a componentei în valută exprimată în lei (12,8% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a consemnat o creștere de 2,4% în iulie 2026 comparativ cu luna precedentă, până la 286,148 miliarde lei. În raport cu iulie 2025, acesta s-a majorat cu 12,6% (4,1% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2026 un sold de 809,285 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,7% (0,1% în termeni reali) față de iunie 2026, iar în raport cu iulie 2025 s-a majorat cu 7,6% (-0,5% în termeni reali).