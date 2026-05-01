Sorin Grindeanu: AUR a fost votat de către cetățeni; e al doilea partid din România

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că AUR este al doilea partid din România, un partid care a fost votat de către cetățeni, dar PSD nu are niciun fel de înțelegere post-moțiune de cenzură cu această formațiune.

Grindeanu a fost întrebat dacă AUR este un partid frecventabil.

‘AUR a fost votat de către cetățeni. E al doilea partid din România. PSD n-a făcut înțelegeri nici măcar la buget când ne era foarte simplu să facem acest lucru. Vă aduceți aminte de pachetul de solidaritate? Vă aduceți aminte de pachetul pentru românii cu venituri mici, pensii în special, pentru românii cu dizabilități, toate aceste lucruri n-au fost finanțate de către Guvern și atunci, prin pachetul de solidaritate, noi am încercat să corectăm lucrurile în Parlament. Puteam să fac o înțelegere foarte simplă cu AUR și nu am făcut’, a spus liderul PSD, la Antena 3 CNN.

El a fost întrebat, de asemenea, de ce nu face PSD un guvern cu AUR, în condițiile în care este al doilea partid din România și frecventabil.

‘Cred că ar trebui să pornim de la cauze. Explicațiile pe care le-am dat, inclusiv colegilor mei din Partidul Socialist European, inclusiv ieri, am fost la Paris și am avut întâlnire cu omologa mea, președintele Adunării Naționale și i-am explicat care este situația politică. Să știți că nu am fi în această situație dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia. Într-o țară, și oamenii au înțeles, toți, atâta timp cât i-am retras sprijinul politic, și în Franța, și în Belgia, și din Germania, și peste tot, prim-ministrul își dă demisia. În acest moment nu există o majoritate care să-l susțină. Acest demers este unul parlamentar și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. Și asta am spus-o și eu, au spus-o și ceilalți semnatari ai acestei moțiuni. Așa că, oricât s-ar încerca să se argumenteze cumva că există această înțelegere, nu există’, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Moțiunea de cenzură intitulată ‘STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului’, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Marți, 5 mai, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.