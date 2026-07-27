Sorin Grindeanu: PSD va vota după un singur criteriu – dacă servește sau nu interesului României și al românilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că parlamentarii social-democrați vor vota, în sesiunea extraordinară, după un singur criteriu – dacă servește sau nu interesului României și al românilor. El a subliniat că PSD susține reformele necesare, însă nu va aproba proiecte care, în opinia formațiunii, slăbesc instituțiile statului, favorizează interese de partid sau îi pun pe români ”să plătească prețul incompetenței altora”.

”Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis. Românii ne-au trimis să-i reprezentăm. De aceea, PSD nu este un partid care spune ‘da’ automat. Nu vom gira greșelile lui Bolojan și nici nu vom vota sub presiune. PSD va vota după un singur criteriu: dacă servește sau nu interesului României și al românilor. Susținem reformele necesare, dar nu vom vota niciodată proiecte care slăbesc instituțiile statului, favorizează interese de partid sau îi pun pe români să plătească prețul incompetenței altora. Poziția PSD este clară: susținem modificarea Codului Administrativ, susținem legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, susținem legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, în forma care include amendamentele depuse de PSD și UDMR”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a precizat că partidul susține Codul Urbanismului ”cu respectarea rezultatului referendumului din București”, astfel încât competența privind autorizațiile de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor, pentru că nu poate accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului ”unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizațiilor de construire”.

”Legea Integrității va fi votată doar în forma agreată cu ANI și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea. Legea salarizării va fi votată de PSD doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale. Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari. Important! Tot în această sesiune extraordinară trebuie adoptate și proiectele legislative și amendamentele inițiate de PSD, care răspund unor probleme reale ale societății: prelungirea TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, acordarea primelor didactice de 1.500 de lei. PSD rămâne consecvent. Indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta”, a conchis Grindeanu.